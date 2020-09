Unbekannte brechen in Braunschweig in einen Kellerraum ein

Braunschweig. Zu einem Kellereinbruch kam es am Wochenende in der Straße Am Eichtal. Gestohlen wurden ein Zelt und Bauschienen.

Einen Keller haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus Am Eichtal aufgebrochen. Die Tatzeit lag nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr. Die 23-jährige Mieterin war am Samstagabend letztmalig in ihrem Kellerraum, so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Am Sonntag habe sie festgestellt, dass die Tür aufgebrochen war. Weggekommen seien ein Zelt und mehrere Bauschienen. Wie der oder die Täter in das Gebäude gekommen seien, müsse ermittelt werden.

red