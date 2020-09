Männer bedrohen sich vor einem Braunschweiger Wettbüro

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, flüchteten die Männer, die sich gerade noch bedroht hatten. (Symbolbild)

Braunschweig. Schlagwerkzeuge hat die Polizei Braunschweig in zwei Fahrzeugen gefunden, die sie nach einem Einsatz vor einem Wettbüro angehalten hat.

Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es nach Polizeiangaben am Montag gegen 19.40 Uhr im westlichen Ringgebiet vor einem Wettbüro. Eine Gruppe von 10 bis 15 Personen bedrohte sich demnach mit diversen Schlagwerkzeugen. Kurz vor Eintreffen der Polizei seien sie mit mehreren Fahrzeugen geflüchtet. Den Polizisten sei es gelungen, zwei der Fahrzeuge zu stellen. Es seien in den Fahrzeugen diverse Schlagwerkzeuge gefunden und sichergestellt worden. Die Männer seien in Gewahrsam genommen worden. Die Hintergründe seien noch offen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: (0531) 4763115.

red