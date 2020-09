Auto fährt gegen Torbogen in Braunschweig: Führerschein weg

Seinen Führerschein auf Probe hat ein 32-Jähriger durch einen Unfall in der Nacht zum Mittwoch auf der Berliner Heerstraße verloren. Er war laut Polizei mit seinem PKW über den rechten Gehweg gefahren und an einem bedachten Torbogen eines Privatgrundstücks zum Stehen gekommen. Beschädigt wurden der Torbogen, Gartenfiguren, Pflanzen und ein abgestelltes Boot – sowie der gerade gekaufte Wagen des Mannes. Die Polizei stellte bei dem Fahrer rund 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Während der Unfallaufnahme habe der Mann vor Ärger gegen sein Fahrzeug geschlagen und sich dabei noch die Hand verletzt. Den Wagen ließen die Polizisten abschleppen.

red