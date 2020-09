Braunschweiger Polizei stellt bei Kontrolle Mountainbike sicher

Nachdem eine Polizeistreife am Samstag, 30. August, kurz vor 2 Uhr die Eigentumsverhältnisse eines Fahrrads nicht abschließend klären konnte, wurde das Rad sichergestellt. Das Rad, so teilt die Polizei am Montag mit, habe in der Nähe zweier Männer gestanden, die sich an einer Straßenbahnhaltestelle in Veltenhof aufgehalten hätten. Nachdem sie sich in Widersprüche verstrickt und keinen Eigentumsnachweis für das Mountainbike erbracht hätten, sei das Rad sichergestellt worden.

Es handele sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Typ Pulsar Eco, in schwarz mit blauer Schrift. Der Eigentümer des Rads sowie Personen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0531) 4763315 oder per E-Mail unter egf@pk-bs-nord.polizei.niedersachsen.de zu melden. Dieses sowie weitere Räder sind zu finden unter www.pd-bs.polizei-nds.de/verkehr/verkehrsmeldungen/fahrrad/digitaler-fahrradkeller-der-polizei-braunschweig-112727.html.

red