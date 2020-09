Braunschweig. Der 57-Jährige hatte seine Tochter mit an Bord und fuhr von der Braunschweiger Innenstadt bis Watenbüttel Schlangenlinien.

Betrunkener Fahrer gefährdet in Braunschweig Passanten

Die Polizei hat einen sturzbetrunkenen Mann erwischt, der am Dienstag gegen 16.19 Uhr mit seiner Tochter im Auto unterwegs war. Der 57-Jährige fuhr von der Innenstadt bis nach Watenbüttel.

Fahrer fährt betrunken über Autobahn

Einem anderen Autofahrer fiel nach Angaben der Polizei die Fahrweise des schwarzen Chryslers in der Celler Straße auf. Er folgte dem Wagen über die A392 bis Watenbüttel. Der Wagen sei unsicher, teils in Schlangenlinien und mit stark schwankendem Tempo unterwegs gewesen, so dass sich der Zeuge entschloss, die Polizei zu informieren, heißt es im Polizeibericht.

Verwaschene und lallende Aussprache

Als der Chrysler-Fahrer auf einen Supermarkt-Parkplatz in der Hans-Jürgen-Straße in Watenbüttel fuhr, mussten mehrere Fußgänger dem Fahrzeug rasch ausweichen. Die Polizei traf den stark alkoholisierten Fahrer an, der eine verwaschene und lallende Aussprache hatte und sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Seine Tochter übergaben die Polizisten in die Obhut der Mutter, bei der sich das Kind schon telefonisch gemeldet hatte. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen und Personen, die dem Chrysler ausweichen mussten. Hinweise an das Polizeikommissariat Nord unter: (0531) 476-3315.

red