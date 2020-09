Einbrecher steigt in Grundschule in Gliesmarode ein

In eine Grundschule in Gliesmarode wurde laut Polizei-Mitteilung in der Nacht auf Dienstag eingebrochen. Der Hausmeister fand am Morgen eine zerstörte Scheibe und durchwühlte Räume vor und informierte die Polizei. Vermutlich war der Täter auf ein Vordach gestiegen und hatte eine Scheibe im ersten Obergeschoss eingeschlagen. So gelangte er in das Sekretariat und in ein angrenzendes Büro. Er durchsuchte die Räume, entwendete aber offenbar nichts, wie eine erste Überprüfung ergab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

