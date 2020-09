Corona: zwei weitere Braunschweiger Schulen betroffen

Unterrichtsausfall wegen Corona-Infektionen gibt es für jeweils einen Jahrgang der Neuen Oberschule und der Gaußschule in Braunschweig.

Braunschweig. Die Stadt Braunschweig meldet zwei weitere Corona-Fälle in Braunschweiger Schulen. In beiden Jahrgängen fällt der Unterricht vorerst aus.

Das Covid-19-Infektionsgeschehen in Braunschweig hat zwei weitere Schulen erreicht. Bei je einem Schüler des 9. Jahrgangs der Neuen Oberschule und des 10. Jahrgangs der Gaußschule wurde laut Mitteilung der Stadt eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Nach aktuellem Kenntnisstand haben sich die Schüler wie zuvor die Betroffenen von Ricarda-Huch-Schule und Wilhelm-Bracke-Gesamtschule beim gemeinsamen Vereinssport angesteckt.

Unterricht in den betroffenen Jahrgängen fällt vorerst aus

Beide Schüler sind in Quarantäne. Der Unterricht in den betroffenen Jahrgängen fällt vorerst aus. Die Schülerinnen und Schüler wurden von der Schulleitung informiert, dass sie zu Hause bleiben und vorerst auf jegliche Kontakte verzichten. Betroffen sind in beiden Jahrgängen je etwa 120 Schülerinnen und Schüler.

Schüler der beiden Jahrgänge werden vom Gesundheitsamt kontaktiert. Dabei wird geklärt, wer als K1-Fall einzustufen ist und demzufolge in zweiwöchige Quarantäne und abgestrichen werden muss. Wer als K2-Fall eingestuft wird, muss solange zu Hause bleiben und Kontakte weitgehend meiden, bis die Abstrichergebnisse der K1-Fälle vorliegen und klar ist, ob sich daraus weitere K1-Kontakte ergeben. Erst dann können die als K2 eingestuften Schülerinnen und Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. Die Klärung wird voraussichtlich einige Tage dauern.

Familienmitglieder der übrigen Schüler zählen nicht als Kontaktpersonen

Eltern und Geschwister der übrigen Schülerinnen und Schüler der beiden Jahrgänge sind keine Kontaktpersonen – jedenfalls so lange nicht, bis eine Infektion bei ihren Kindern nicht nachgewiesen ist –, und müssen daher auch nicht in Quarantäne. Demzufolge ist bisher lediglich bei den Familien der beiden mit Covid-19 infizierten Schüler eine Quarantäne angeordnet worden.

Über die Sachlage zur Corona-Pandemie informiert auch der Leiter der Feuerwehr Braunschweig, Torge Malchau, in einem aktuellen Video aus der Gefahrenabwehrleitung (GAL) auf www.youtube.com/stadt_bs.

