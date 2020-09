Braunschweig. Ein Mann hatte auf dem Gehweg Unkraut abgeflammt. Dabei geriet die Holzfassade in Brand. Der Mann löschte das Feuer selbstständig.

Holzanbau an Braunschweiger Club Privileg fängt Feuer

Der Holzanbau am Braunschweiger Club Privileg ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Ein Mann hatte den Anbau laut Feuerwehr beim Abflammen von Unkraut auf dem Gehweg angezündet.

Innenraum des Clubs kontrolliert

Er rief direkt die Feuerwehr und löschte den Brand mit einem Pulverlöscher. Die Einsatzkräfte kümmerten sich bei ihrer Ankunft noch um Nachlösch- und Demontagearbeiten.

Der Innenraum der Diskothek wurde anschließend noch mit dem Pächter begangen und kontrolliert.

red