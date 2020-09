A 39 in Braunschweig – Abfahrten werden bis 2024 gesperrt

Anlässlich der Brückenarbeiten im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd kommt es nun zu den Sperrungen von Abfahrtsrampen innerhalb des Kreuzes. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin.

Die Sperrungen gelten bis 2024

Wie die Behörde weiter mitteilte, werden ab Montag, 28. September, im Laufe des Vormittages folgende Abfahrten in den sogenannten Ohren nicht mehr möglich sein: von der A 39 aus Richtung Salzgitter/Kassel kommend auf die B 4 (Wolfenbütteler Straße) in Richtung Braunschweig-Innenstadt; von der B 4 (Wolfenbütteler Straße) kommend auf die A 39 in Fahrtrichtung Wolfsburg; von der A 39 aus Richtung Wolfsburg kommend auf die A 36 in Fahrtrichtung Wolfenbüttel/Harz. Die Sperrungen gelten für die gesamte Bauzeit.

Gleichzeitig wird laut Landesbehörde der Verkehr auf der A 39 wieder zweispurig in beiden Fahrtrichtungen fließen können. Die Einstreifigkeit in Richtung Salzgitter wird damit aufgehoben.

Brücke über die A 39 wird abgebrochen

Im Kreuz Braunschweig-Süd wird bis Frühjahr 2024 die Brücke der B 4 über die A 39 abgebrochen und neu gebaut. Die Landesbehörde hat zu den Bauarbeiten unter www.kreuz-bs-sued.de eine eigene Internetadresse eingerichtet.

red