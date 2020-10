Bahnstadt – Braunschweigs OB lädt zur Erkundungstour ein

Die Bahnstadt, im Schwerpunkt südlich des Hauptbahnhofs gelegen, ist eines der größten städtebaulichen Entwicklungsgebiete Braunschweigs. Derzeit ist das Areal ein heterogenes Gelände, geprägt von Bahnflächen, Industrie und Gewerbe, Brachflächen, Wohnen und Freizeitnutzungen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Vielen ist das Areal kaum bekannt

„Vielen Braunschweigerinnen und Braunschweigern ist das Areal kaum bekannt, denn es ist zum Teil nicht leicht zugänglich und liegt abseits der Hauptverkehrswege“, erläutert Oberbürgermeister Ulrich Markurth. „Deshalb laden wir am Sonntag, 4. Oktober, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Erkundungstour ein, damit sie sich ein Bild machen können.“

An drei Stationen der Stadtverwaltung vor Ort können sich die Bürger von 10 bis 16 Uhr zum aktuellen Stand der Planungen informieren, Hinweise geben und konkrete Vorschläge äußern. Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer: „Ich bin gespannt, welche Anregungen und Ideen uns für die weitere Planung mit auf den Weg gegeben werden.“

Neben der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern führt die Verwaltung eine Ideenwerkstatt speziell mit Eigentümern der Flächen und wichtigen Akteuren aus Wirtschaft, Kultur und Umweltverbänden durch.

Die Ideen der Bürger sind gefragt

„Die Aufgabe der Verwaltung wird es sein, aus den Anregungen der Bürgerschaft und der Ideenwerkstatt eine Entwicklungsperspektive für das große Areal aufzuzeigen“, erläutert Leuer das Ziel der Beteiligungsformate.

Die Verwaltung schlägt allen Interessierten am Sonntag eine Erkundungsroute vor. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad können sie sich auf den Weg machen und entlang der Route zahlreiche Eindrücke sammeln. Die Verwaltung interessiert im Anschluss für Antworten und Anregungen zu folgenden Fragen: Was soll sich verändern? Was soll so bleiben wie es ist? Was fehlt in der Bahnstadt? Hast du konkrete Ideen? Die Stationen befinden sich am „Bildungszentrum“ in der Ackerstraße 75, am „Lokpark“ in der Schwarzkopffstraße 3 sowie am Kunstverein „Die H_lle“, Am Hauptgüterbahnhof 22A.

Weitere Infos: www.braunschweig.de/bahnstadt

red