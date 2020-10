Braunschweiger Hauptbahnhof feiert 60-jähriges Jubiläum

Vor genau 60 Jahren wurde der Braunschweiger Hauptbahnhof eröffnet: am 1. Oktober 1960. Anlässlich dieses Jubiläums präsentiert die Deutsche Bahn ab Samstag, 3. Oktober, eine Foto-Ausstellung im Empfangsgebäude. Thema ist die Geschichte und das Geschehen am und im Bahnhof seit der Inbetriebnahme. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Eisenbahnarchiv Braunschweig bis Ende November im Bahnhof zu sehen sein, teilt die Bahn mit. Außerdem wird der Verein „Heinrich Büssing – Technik und Geschichte“ an diesem Samstag mit einer Fahrzeugausstellung am Bahnhofvorplatz vor Ort sein.

Ein Blick zurück: Der zunächst als zentraler innerstädtischer Kopfbahnhof angelegte Bahnhof, erbaut 1843-1845 von Hofbaurat Carl Theodor Ottmer, wurde 1960 durch den heutigen Durchgangsbahnhof vor den Toren der Stadt ersetzt. Der Standort war lange umstritten. „Entworfen wurde das 29 Meter hohe und 98 Meter breite Gebäude durch den Architekten Erwin Dürkop“, so die Bahn. „Vorbild war der Bahnhof Roma Termini in Rom.“ Markurth: Eines der größten städtebaulichen Projekte der Nachkriegszeit „Der Bahnhof mit seiner bewegenden Vergangenheit und einer – für damalige Zeiten – mutigen Architektur, wird sich auch in der Zukunft allen Herausforderungen stellen“, sagt Tobias Festerling, Leiter des Bahnhofsmanagements Braunschweig/Göttingen. „Als Verkehrsdrehscheibe ist er für Reisende und Gäste der Stadt auch weiterhin das Tor zum deutschen und internationalen Bahnverkehr. Es freut mich, den Braunschweiger Hauptbahnhof in diesem Abschnitt seiner Geschichte und die Zukunft zu begleiten.“ Oberbürgermeister Ulrich Markurth: „Mit dem Bau des Braunschweiger Hauptbahnhofes vor 60 Jahren und der damals neuen Kurt-Schumacher-Straße wurde eines der größten städtebaulichen Projekte der Nachkriegszeit in Braunschweig umgesetzt. Von ihm ging und geht über Jahrzehnte eine bedeutsame Prägung des Stadtgebiets aus. Heute steht dieses Quartier wieder im Fokus. Die Bereiche vor und hinter dem Hauptbahnhof sollen neugestaltet werden, der Hauptbahnhof baulich stärker an die Innenstadt heranrücken. Mit der weiteren Verbesserung des regionalen und lokalen ÖPNV wird die verkehrliche Bedeutung des Hauptbahnhofs für eine zukunftsweisende, klimaschonende Mobilität in Stadt und Region noch einmal zusätzliche Bedeutung erhalten.“ Neun Millionen Euro werden investiert Im Rahmen des dritten Investitionsprogramms „Niedersachsen ist am Zug!“ modernisiert die Deutsche Bahn derzeit den Hauptbahnhof. Die Bahn, der Bund, das Land Niedersachsen und der Regionalverband Großraum Braunschweig investieren gemeinsam rund neun Millionen Euro in den Umbau, der im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein soll. Laut der Bahn fahren auf acht Gleisen täglich rund 330 Züge des Fern- und Nahverkehrs und rund 38.000 Reisende und Besucher sind Tag für Tag am Hauptbahnhof. Mehr zum Thema Hauptbahnhof ­– eine Stadt wird auf den Kopf gestellt

Braunschweigs Hauptbahnhof wird umgebaut

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Riesige Flächen vor dem Hauptbahnhof sollen neu genutzt werden. Dazu gehören auch die Ränder der Kurt-Schumacher-Straße und das Atrium-Bummel-Center. Foto: Jörn Stachura

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Der Hauptbahnhof als Großbaustelle, Im Jahr 1959 ließ sich bereits gut erkennen, wie der Gebäudekomplex aussehen würde. Foto: Wolfgang Illenseer

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Der Augustplatz, heute Kennedy-Platz, wurde neue Verkehrsdrehscheibe. Teile des Windmühlenbergs und Löwenwalls verschwanden. Foto: Archiv

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Ein Bild aus glücklichen Tagen: Am 1. Oktober 1960 wurde der Hauptbahnhof eröffnet. 1000 Ehrengäste, hunderte Braunschweiger als Zaungäste vor dem Empfangsgebäude. Die „größte Einweihungsfeier des Jahrhunderts“ endete zünftig mit Höhenfeuerwerk. Foto: Archiv

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Blick in Richtung Gleistunnel kurz vor der Eröffnung des Bahnhofs. An den Schaltern gab es damals Bahnsteig-Karten, ohne die man die Bahnsteige nicht betreten durfte. Foto: Archiv



Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Die kühle Eleganz der Nachkriegsarchitektur in ganzer Pracht. In einer eisigen Märznacht des Jahres 1966 machte der Braunschweiger Eisenbahn-Fotograf Karl-Heinz Bebensee dieses Foto von den Bahnsteigen und der Rückseite des Bürogebäudes der Bahn. Es wartet der Eilzug nach Bad Harzburg. Foto: Karl-Heinz Bebensee / Stiftung Eisenbahn Archiv

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Blick in den neuen Hauptbahnhof. Foto: Archiv

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen So sah einst der Entwurf von Erwin Dürkop aus. Sein Plan war Grundlage für den Bau des Hauptbahnhofs. Foto: Archiv

Serie „Brutal modern“- Der Hauptbahnhof sprengt alle Grenzen Baustelle Hauptbahnhof im März 1960: Die letzen Häuser werden abgerissen, damit Platz für Straßen ist. Foto: Wolfgang Illenseer

