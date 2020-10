Seniorenticket soll kommen: Für 30 Euro durch die Region

Möglichst schon ab 2021 sollen Rentner für 30 Euro pro Monat quer durch die ganze Region fahren können – von Helmstedt bis Hämelerwald, von Gifhorn bis Goslar. Die Verbandsversammlung des für den öffentlichen Nahverkehr zuständigen Regionalverbands Großraum Braunschweig beauftragte die Verwaltung am Donnerstagabend, die Möglichkeiten und Kosten durchzuspielen.

Die Verwaltung soll ihre Einschätzung im zweiten Quartal 2021 vorlegen. Das Ziel ist aber schon jetzt klar: Das Ticket für Personen ab 65 Jahren soll kommen.

Infrage kommen sollen womöglich auch ein Wochen- oder Jahres-Abo für Bus und Bahn. Der Eigenanteil soll einen Euro pro Tag jeweils nicht überschreiten. Die Initiative kommt von der CDU. Das Ticket soll auch an Wochenenden und Feiertagen gelten. Voraussetzung: Interessierte müssen ihren Hauptwohnsitz in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie den Landkreisen Gifhorn, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel und Goslar haben. Hier soll das Ticket gelten.

CDU: Ein „Dankeschön“ für Rentner

Rein theoretisch soll das Ticket für rund eine Viertelmillion ältere Menschen in unserer Region gekauft werden können. So viele Ü-65-Bürger gibt es zwischen Harz und Heide etwa. CDU-Fraktions-Chef Reinhard Manlik bezeichnete das Ticket als „Dankeschön“ für die Senioren in der Region. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr von mehr Fahrgästen profitieren.

Die Grünen und die Linken lehnen das Seniorenticket ab. Grünen-Fraktions-Chef Frank Schröter sprach von einem Wahlkampfmanöver. Im kommenden Jahr finden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Die Grünen und die Linken wollen stattdessen ein Sozialticket für Bedürftige. „Davon würden dann auch bedürftige Rentner profitieren“, so Schröter.

Das Schülerticket kostet 5 Millionen pro Jahr

Ganz günstig wäre solch ein Seniorenticket tatsächlich nicht. Analog zum Seniorenticket gibt es in unserer Region seit diesem August bereits ein 30-Euro-Monatsticket für sämtliche 135.000 Schüler und Azubis in der Region. Das Pilotprojekt kostet bis 2023 etwa fünf Millionen Euro – pro Jahr.

Im Juli war die CDU noch mit ihrem Anlauf für ein Seniorenticket gescheitert. Im Gegensatz zum Sommer hatte sie dieses Mal die SPD auf ihrer Seite. Von den Sozialdemokraten äußerte sich dieses Mal niemand. Das Schülerticket kam auf Initiative der SPD zustande.

Die Idee eines Seniorentickets ist nicht neu. In Hessen gibt es seit Anfang des Jahres bereits ein landesweites Seniorenticket. Und auch die Region Hannover ist uns einen Schritt voraus: Ab Januar 2021 wird es dort ein Seniorenticket geben – sogar ab einem Alter von 60 Jahren. Dem konnte sich die SPD in unserer Region wohl auch nicht mehr verschließen.