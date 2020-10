Die Linke protestiert gegen Leerstand in Braunschweig

Die Fraktion Die Linke forderte am Freitag bei einer Protestveranstaltung an der Ecke Echternstraße/Sonnenstraße „bezahlbaren Wohnraum statt Leerstand“. Viele Wohnungen in dem Wohnkomplex stehen seit Jahren leer.

Braunschweig. Viele Menschen suchen in Braunschweig eine bezahlbare Mietwohnung – in der Echternstraße stehen etliche Wohnungen leer.

Der Wohnblock in der Echternstraße bietet einen trostlosen Anblick: Die meisten Wohnungen stehen schon seit Jahren leer, die Fassade ist schmutzig, der Putz bröckelt. An mehreren Haustüren hängt ein Hinweis der Feuerwehr: Sie nutzt die leeren Häuser ab und an für Übungen. Angesichts vieler Menschen, die bezahlbaren Wohnraum in Braunschweig suchen, macht die Ratsfraktion der Linken nun mobil gegen den Leerstand in bester Innenstadtlage: Sie fordert, dass der Leerstand beendet und der Verfall der Häuser gestoppt wird. Am Freitagnachmittag war das die zentrale Botschaft am Infostand der Linken vor dem Wohnblock an der Ecke Echternstraße/Sonnenstraße.

Rodung im Innenhof – wird nun doch saniert? Was Fraktionschef Udo Sommerfeld freute: Dass in dieser Woche im Innenhof des Wohnblocks Büsche und Bäume gerodet wurden. Zwar macht das den Hof nicht schöner, doch Sommerfeld hofft, dass die Rodung Vorbote einer Kernsanierung sein könnte, die den verbliebenen Mietern von der Eigentümerin in den vergangenen Jahren immer wieder in Aussicht gestellt wurde. „Angekündigt wurde eine Sanierung schon häufig, aber bis jetzt ist nie etwas passiert. Vielleicht ändert sich das jetzt“, sagt Sommerfeld. Eigentümerin der Immobilie ist wie berichtet die Wohn- und Zweckbau Niedersachsen GmbH mit Sitz in Braunschweig. Die Geschäftsführung möchte sich gegenüber unserer Zeitung nicht äußern. Unbeantwortet ist bisher die Frage, was mit der Immobilie geschehen soll und warum so viele Wohnungen schon so lange leer stehen. Die Linke will, dass der Leerstand geahndet wird und verweist auf das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Linke fordert Zweckentfremdungssatzung für Innenstadt und Ringgebiete Die Fraktion hat einen Antrag eingereicht, mit dem sich am 4. November zuerst der Planungs- und Umweltausschuss beschäftigen wird, dann der Verwaltungsausschuss und am 17. November voraussichtlich der Rat der Stadt. In dem Antrag heißt es: „Die Verwaltung wird gebeten, auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (NZwEWG) vom 27. März 2019 eine Zweckentfremdungssatzung für die Innenstadt und die Ringgebiete zu erstellen.“ Falls eine solche Satzung nurkleinere Gebiete regeln könne, solle zunächst für den Bereich Sonnenstraße/Echternstraße eine solche Satzung erlassen werden. Eine Mieterin schaut am Infostand der Linken vorbei und erzählt: „Ich habe vor zwei Monaten den Vermieter angerufen und gefragt, ob ich ausziehen muss. Er sagte, das sei nicht nötig.“ Das freut sie, denn umziehen würde sie nur ungern, erst recht nicht in ein Seniorenheim, wegen Corona. Dann schränkt sie ein: „Naja, ich bin Kriegskind. Ich habe schon Schlimmeres erlebt.“ Gelassen sieht sie dem entgegen, was kommen mag. Nur um die Japanische Kirsche im Innenhof sei es schade, findet sie, die habe immer so schön geblüht.