60 Jahre Braunschweiger Hauptbahnhof: Happy Birthday, altes Haus!

Ein buntes „Happy Birthday“ schmückte am Samstag die Fassade des Braunschweiger Hauptbahnhofs. Vor 60 Jahren war er eröffnet worden – damals ein Paradebeispiel für die Architektur der Nachkriegszeit, abseits der Innenstadt, ein Durchgangsbahnhof als Ersatz für den Kopfbahnhof am Friedrich-Wilhelm-Platz. Viele Häuser mussten weichen, riesige Straßen wurden angelegt.

„Das war damals mutig, ein großer Wurf“, sagte Oberbürgermeister Ulrich Markurth während der kleinen Jubiläumsfeier. „Man hat sehr großzügig und autogerecht geplant. Heute würden wir das nicht noch einmal so machen – inzwischen sind wir schlauer und haben andere Maßstäbe.“

Erneut geht es städtebaulich um einen großen Wurf

Es habe sich damals um eine der größten Stadtumgestaltungen Braunschweigs gehandelt. Das Vorbild: der Bahnhof Roma Termini in Rom. Allerdings: „Der Roma Termini liegt mitten in der Innenstadt und passt sich ganz anders ein“, so Markurth. „Und das haben wir jetzt auch vor.“ Erneut geht es städtebaulich um einen großen Wurf. Die überdimensionierten Straßen sollen neu gestaltet werden – weg von der Dominanz des Individualverkehrs hin zur Verkehrswende mit einem Mix an Mobilität.

Bahnhofsmanager nahm am Samstag im Zug-Simulator Platz. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Zum Umbau des Bahnhofs-Vorbereiches mit Berliner Platz, Viewegs Garten und Kurt-Schumacher-Straße gibt es bereits Entwürfe und Diskussionen. Zugleich schiebt die Stadt ganz massiv das Großprojekt „Bahnstadt“ an: Hierbei geht es um den Bereich hinter dem Bahnhof, der zum neuen Viertel für Wohnen und Arbeiten werden soll – mit starkem Blick auf Digitalisierung. Wenn all diese Pläne Realität sind, dann stehe der Bahnhof nicht mehr abseits, sondern er werde zum Mittelpunkt der Stadt, so Markurth.

Modernisierung für neun Millionen Euro

Auch im Hauptbahnhof selbst tut sich einiges: Für neun Millionen Euro wird er seit Mai modernisiert. Die Bahn, der Bund, das Land Niedersachsen und der Regionalverband Großraum Braunschweig investieren gemeinsam in den Umbau: Dazu gehört unter anderem die Erneuerung der Bahnsteige 5 bis 8 inklusive Blindenleitsystem, Sitze, Wegeleitung, Beleuchtung und Lautsprecher. Die geschlossenen Aufenthaltsbereiche und Pavillons sollen neue Sitze sowie USB-Ladebuchsen erhalten.

Laut Bahnhofsmanager Tobias Festerling werden zudem die Unterführung und die westlichen Treppen renoviert. Und: Der Südeingang wird vergrößert, und es entstehen dort Stellplätze für 300 Fahrräder. Im Frühjahr 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Karl-Heinz Laskowski vom Verein „Büssing – Technik und Geschichte“ war mit einem alten Büssing gekommen, Baujahr 1954. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Rund 330 Züge im Fern- und Nahverkehr täglich

Aus Sicht der Stadt sind all diese Umbauten dringend nötig. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren habe sich die Zahl der Reisenden am Hauptbahnhof verdoppelt, sagt Oberbürgermeister Ulrich Markurth: rund 38.000 sind es täglich. Auf den acht Gleisen fahren Tag für Tag rund 330 Züge des Fern- und Nahverkehrs.

„Wir brauchen den Stundentakt im Fernverkehr“, bekräftigte Markurth. „Braunschweig ist eine internationale Stadt und braucht internationale Verbindungen. Das ist wichtig für Wissenschaft und Wirtschaft.“ Sein Geburtstagsglückwunsch: „Altes Haus, lass dich renovieren und sanieren!“

„Immer noch kein Fahrradparkhaus und kein überdachtes Fernbus-Terminal“

An der Jubiläumsfeier beteiligte sich auch der Verein „Heinrich Büssing – Technik und Geschichte“ mit einer kleinen Fahrzeugausstellung. Der Vereinsvorsitzende Wolfram Bäse-Jöbges ging in seiner Rede darauf ein, was der Konstrukteur Büssing wohl heute vom Hauptbahnhof halten würde: „Er würde feststellen, dass es immer noch kein Fahrradparkhaus und kein überdachtes Fernbus-Terminal gibt!“ Auch dies sind Dauer-Baustellen, die im Zuge des großen Umbaus in den nächsten Jahren mit angepackt werden sollen.

Anlässlich des Jubiläums zeigt eine Fotoausstellung im Empfangsgebäude die Geschichte und das Geschehen am und im Bahnhof seit der Inbetriebnahme. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem Eisenbahnarchiv Braunschweig entstanden und bis Ende November zu sehen.