Braunschweiger Bahnstadt: Ein riesiges Experimentierfeld

Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung erklärten an der Erkundungstour-Station im Lokpark, was mit „Bahnstadt“ eigentlich gemeint ist. Anna Weyde (links), Stellenleiterin Stadterneuerung, und Rebekka Jakob vom Referat Stadtentwicklung und Statistik verdeutlichen hier den Umfang des Gebietes. Die pink umrandete Fläche zeigt den gesamten Betrachtungsraum, also das große Ganze. Der innere gelb abgesetzte Bereich zeigt hingegen das eigentliche Stadtumbaugebiet, für das bereits Fördergeld zugesagt ist

Hinterm Hauptbahnhof soll in den nächsten Jahren Großes entstehen. Dort, wo man bislang eigentlich kaum hinkommt. Dort, wo es gefühlt „nur“ unzählige Gleise, Brachflächen, Siemens, Alstom und den Lokpark gibt. Aber was findet man dort noch? Und wie könnte sich dieses gesamte Gelände in einigen Jahren verwandeln? Antworten auf diese Fragen bekamen gestern all jene, die der Einladung der Stadtverwaltung zu einer Erkundungstour durch die künftige Bahnstadt gefolgt sind – und das waren etliche.

Die Bahnstadt ist das größte städtebauliche Entwicklungsgebiet, das Braunschweig zu bieten hat. Sie wird im Süden durch die A39 begrenzt, im Westen von der Salzdahlumer Straße und im Osten von der Helmstedter Straße. Im Zentrum liegen die Ackerstraße und der Hauptbahnhof. Auch der Hauptgüterbahnhof befindet sich dort, der teilweise stillgelegte Rangierbahnhof, das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk und der vor fast 100 Jahren gebaute Bebelhof mit rund 3000 Einwohnern. Dieser Bereich an der Helmstedter Straße gehört zum großen Betrachtungsraum, aber nicht zum eigentlichen aktuellen Stadtumbaugebiet. Auch hier wird sich perspektivisch einiges ändern. Foto: Stefan Lohmann / regios24 Die Bahnstadt umfasst außerdem den Bereich nördlich des Hauptbahnhofs mit Berliner Platz und Willy-Brandt-Platz, Viewegs Garten, Kurt-Schumacher-Straße, Ottmerstraße und Schillstraße. Auch dort soll sich vieles verändern, diese Planung ist schon weiter fortgeschritten. 15 Jahre sind zunächst angesetzt Wie genau die gesamte Bahnstadt irgendwann einmal aussehen wird, steht noch in den Sternen. Das Projekt ist keines, das in Kürze fix und fertig ist. Es wird etliche Jahre dauern und nur Schritt für Schritt vorangehen können. Für einen Teil der Bahnstadt, das sogenannte Stadtumbaugebiet hinter dem Hauptbahnhof, erhält die Stadt Fördergeld von Bund und Land. Mehr als 20 Millionen Euro werden bislang veranschlagt, 15 Jahre sind angesetzt. Es gibt unzählige Ideen. Oberbürgermeister Ulrich Markurth, der gestern auch unterwegs war, sprach von einer riesigen Experimentierfläche. „Wir müssen hier auch quer denken und nicht nur mit denen darüber reden, die nachvollziehbare wirtschaftliche Interessen haben“, sagte er. Geplant ist ein urbanes Quartier: ein Mix aus Wohnen, Gewerbe, Kultur und anderen Angeboten. Weitere Schlagworte fallen immer wieder: vernetzte Mobilität, Industrie 4.0, klimagerechte Stadt- und Technikentwicklung. Unter dem Namen „Brunswick Railquarters“ treibt der Arbeitgeberverband bereits Überlegungen voran, ein Zukunftsquartier entstehen zu lassen, in dem autonom gefahren wird, wo es intelligente Wohnungen, Häuser, Büros und Arbeitsplätze gibt. Henrike Wenzel und ihr Team vom Kunstverein „Die H_lle“ wollen eine frühere Lagerhalle am Hauptgüterbahnhof zu einem Ort für Künstler und andere Kreative ausbauen. Etliche Aktionen haben hier schon stattgefunden. Foto: Stefan Lohmann / regios24 Raum für Kultur und Kreative Auch andere haben große Vorstellungen, zum Beispiel die Kunst- und Medienwissenschaftlerin Henrike Wenzel. Ihr gehört eine ehemalige Lagerhalle am Hauptgüterbahnhof. Der Kunstverein „Die H_lle“ hat dort bereits eine Anlaufstelle für regionale Künstler aufgebaut und erste Veranstaltungen durchgeführt. Doch Wenzel und der Verein wollen noch viel mehr, wie sie den Besuchern erzählte: Die Halle soll ausgebaut werden, damit sich Kreative einmieten können, auch ein Café und ein Atelierhaus sind geplant. „Die Kultur- und Kreativwirtschaft braucht solche Freiflächen“, sagte Wenzel. „Davon haben wir in Braunschweig viel zu wenig, was dazu führt, dass viele junge Leute leider wegziehen.“ Das Projekt kostet natürlich eine ganze Menge. Wenzel rechnet grob mit einem einstelligen Millionenbetrag. Eine solche Investition sei erst dann denkbar, wenn es von der Stadt ganz klar grünes Licht dafür gebe, dass „Die H_lle“ als wichtiger Bestandteil der Bahnstadt betrachtet werde. Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer sagte dazu gestern vor Ort: „Diese Halle ist superwertvoll. Der kulturelle Schwerpunkt wäre ein Glücksfall für die Bahnstadt und würde die Qualität enorm heben.“ Alle sollen beteiligt werden Solche Gespräche wie mit Henrike Wenzel sind laut Leuer und Markurth keine Ausnahmen, sondern Grundlage des Großprojektes. Alle werden beteiligt – sowohl jene, die schon vor Ort sind, zum Beispiel Siemens, Westermann, der technische Fachgroßhandel Reimers und BBR Verkehrstechnik, als auch Bürger und Umweltverbände. Nicht zu vergessen die Bahn und deren Tochtergesellschaften als Eigentümer der Flächen – die Zusammenarbeit laufe gut, so Markurth. Es gelte nun, die besten Ideen zusammenzutragen. Die Spannbreite ist groß: Man hörte gestern unter anderem von einer großen Konzerthalle in einem alten Bahn-Gebäude, aber auch die Mahnung, die Artenvielfalt zu bewahren, die sich auf den Brachflächen entwickelt habe. An allen Stationen entlang der Erkundungsstrecke, so wie hier beim Kunstverein „Die H_lle“, haben Interessierte gestern auch ihre Gedanken und Wünsche rund um die Bahnstadt aufgeschrieben Foto: Stefan Lohmann / regios24 Wie auch immer es kommt – die ersten Schritte sollen möglichst bald umgesetzt werden, wünscht sich Markurth. Damit man einen Anfang sieht, damit die Spannung nicht nachlässt. Vieles wird nicht einfach, denn es müssen unter anderem starke Höhenunterschiede ausgeglichen und neue Verbindungen über Gleise hinweg geschaffen werden. Aber Markurth ist optimistisch: Für alles ließen sich Lösungen finden. Noch bis Samstag, 11. Oktober, können Interessierte im Internet ihre Gedanken zur Bahnstadt einbringen. „Was soll sich verändern? Was soll so bleiben, wie es ist? Was fehlt in der Bahnstadt? Hast du konkrete Ideen?“: www.braunschweig.de/bahnstadt