Braunschweiger berichten: Wenn das Virus in die Schule kommt

Ein Mitschüler hat sich infiziert! Diese Nachricht, sagt Fabian Zöller vom Stadtschülerrat, habe erstmal Ängste bei ihm ausgelöst: „Das ist schon ein komisches Gefühl. Trotz der Kohortentrennung hat man Sorge, dass das Virus sich in der Schule ausbreiten könnte, zum Beispiel über Geschwisterkinder.“ Zöller geht in die Oberstufe der Neuen Oberschule. Der komplette neunte Jahrgang der NO wurde Ende September für einige Tage nach Hause geschickt, weil sich ein Schüler beim Vereinssport mit Corona infiziert hatte. Covid-19-Erkankungen gab es in den vergangenen Wochen noch an neun weiteren Schulen im Stadtgebiet. Überall blieb es bislang bei vereinzelten Infektionen.

Am Wilhelm-Gymnasium fehlt die Hälfte des Kollegiums

Hart getroffen hat es in dieser Woche das Wilhelm-Gymnasium. Bei vier Schülern wurde das Virus bislang nachgewiesen. Alle Schüler des 10. Jahrgangs müssen zu Hause bleiben, zudem musste Schulleiter Volker Ovelgönne diese Woche etwa auf die Hälfte seines Kollegiums verzichten (wir berichteten): Sieben Kollegen befinden sich in Quarantäne, knapp 40 weitere hatten Kontakt zur Kohorte und müssen als K2-Personen zu Hause bleiben, bis ihr Testergebnis da ist.

„Zum Glück waren wir gut vorbereitet, hatten alle Listen aktualisiert und den Ernstfall durchgespielt“, so der Direktor. Dennoch: „Organisatorisch ist das eine Herkules-Aufgabe. Wir haben uns in Abstimmung mit der Landesschulbehörde gegen eine Schulschließung entschieden und mit irrsinnigem Aufwand in kürzester Zeit ein Notprogramm erstellt.“ Priorität hätten dabei die Klausuren der Oberstufenschüler und die gesicherte Betreuung der jüngeren Schüler gehabt. „Außerdem musste eine wahre Flut von Mails und Anfragen von Eltern, Schülern und Kollegen beantwortet werden“, so Ovelgönne.

Wenn Kinder die Wohnung nicht verlassen dürfen

Auch an der Grundschule von Felix (Name geändert) gab es einen Corona-Ausbruch. Neun Tage musste der Achtjährige zu Hause bleiben. Die Familie, die anonym bleiben möchte, musste ihren Alltag von einem Tag auf den anderen umorganisieren, wie Felix’ Mutter erzählt: „Mein Mann und ich sind wieder ins Homeoffice gewechselt, unsere Tochter musste weiter zur Schule gehen. Unser Sohn durfte neun Tage lang die Wohnung nicht verlassen.“ Das Gesundheitsamt habe ihnen geraten, Abstand zum Kind zuhalten, möglichst nicht zu kuscheln und die Mahlzeiten zu getrennten Zeiten einzunehmen. „Das war mit einem Kind in diesem Alter kaum umsetzbar“, findet die Mutter.

Ganz unerwartet sei der private Lockdown nicht gekommen: „Uns war ja bewusst, dass die Infektionszahlen steigen und es uns auch treffen kann. Was unsere Gesundheit angeht, war ich recht entspannt, da keiner von uns Symptome aufwies.“ Ihrem Sohn habe in erster Linie die Bewegungsfreiheit an der frischen Luft gefehlt. „Zum Ausgleich haben wir mit ihm Fußball in der Wohnung gespielt und abends Kinderdisko veranstaltet“, erzählt die Mutter und fügt hinzu: „Und er hat so viel Schach gespielt, dass er jetzt besser ist als ich.“

Die WarnApp funktionierte nicht – die Umstellung auf Homeschooling schon

Der Corona-Test von Felix fiel negativ aus, er darf jetzt wieder in die Schule. „Die Corona-WarnApp hat leider nicht funktioniert, das Ergebnis ist bis heute nicht eingespeist. Es wurde uns erst auf Nachfrage vom Gesundheitsamt mitgeteilt“, berichtet die Mutter. Schulisch hingegen sei alles reibungslos gelaufen, die Umstellung auf Homeschooling habe gut funktioniert: „Unser Sohn wurde vom ersten Tag an mit Aufgaben versorgt. Die Klassenlehrerin hat ihm Briefe geschrieben und auch angerufen. Der Austausch hat sehr gut geklappt.“

An der Grundschule Hohestieg gab es noch keinen Corona-Fall. Aber man ist vorbereitet. „Allerdings würden wir das Homeschooling altersgerecht gestalten“, sagt Schulleiterin Gabriele Hübner und meint damit: weitestgehend ohne Computer. Grundschüler würden viel über die Hände begreifen, also würden eher Lernkisten und -päckchen gepackt. So sei auch gesichert, dass alle Zugang zu den Aufgaben hätten. „Schon vor den Sommerferien war mein Kollegium sehr kreativ darin, Lernstoff für zu Hause motivierend aufzubereiten“, findet sie.

Hübner hofft, dass der Kelch an ihrer Schule vorübergehen wird: „Wir tun alles dafür, was möglich ist. Die Kinder bringen Strickjacken und Daunenwesten mit, weil wir bei offenen Fenstern unterrichten. Noch ist es nicht so kalt, als dass das ein Problem wäre. Zwischendurch machen wir Gymnastikeinheiten zu Musik, damit keiner friert.“ Die Pausenzeiten wurden gestaffelt: „Wir nutzen auch den Bolzplatz und den Spielplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite, um möglichst viel Platz zu haben – auch wenn das bedeutet, dass alle Lehrkräfte in jeder Pause Aufsicht haben.“

IGS Wilhelm-Bracke: „Unser Hygienekonzept geht auf“

Nadine Diekmann, Leiterin der IGS Wilhelm-Bracke-Schule blickt auf turbulente Wochen zurück, nachdem sich an ihrer Schule ein Schüler beim Vereinssport mit dem Virus infiziert hatte. Die Kohorte wurde umgehend nach Hause geschickt, die Infektionskette erfolgreich unterbrochen. Diekmann: „Das zeigt, dass unser Hygienekonzept aufgeht.“ Die Kombination aus Lüften und Lüftungsanlage funktioniere: „Zum Glück haben wir eine gute Heizung. Waschbecken gibt es in unserer Schule zwar nur wenige, aber wir desinfizieren die Hände und Tastaturen.“ Diekmann ist überzeugt: „In Schulen ist die Infektionsgefahr nicht größer als bei allen anderen größeren Ansammlungen von Menschen.“

Jens Kamphenkel, der als Elternvertreter Mitglied im Schulausschuss ist, sagt: „Bei mir landen eigentlich nicht mehr Anfragen, Hinweise oder Beschwerden als in normalen Zeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Für die Dinge, die kritisiert werden, habe ich auch keine Lösung. Mit manchen Unzulänglichkeiten muss man derzeit einfach leben.“ Zum Vorschlag der CDU, den Schulbeginn zeitlich stärker zu staffeln, um die Situation in den Bussen und Bahnen zu entzerren, sagt er: „Vielleicht würde das die Situation in den Bussen und Bahnen entzerren. Aber es entstünden neue Probleme an anderen Stellen. Beispielsweise sind viele Eltern aus beruflichen Gründen auf bestimmte Betreuungszeiten angewiesen. Zudem würde sich die Planung in den Schulen komplett verschieben.“

