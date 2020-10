Die Gewerkschaft Verdi hat erneut die BSVG bestreikt. Braunschweigs Busse und Straßenbahnen blieben Mittwoch im Depot. Und diesmal gab es auch Verkehrsbehinderungen durch Staus.

Der zweite Warnstreik in Braunschweig blieb Mittwochfrüh nicht ohne Folgen auf den Straßen der Stadt. Caroline Scherf, Sprecherin der Polizei Braunschweig, sagt: „Die Kollegen berichten, dass erneut deutlich mehr Radfahrer und Autos unterwegs waren. Die Zahl der Autos war so hoch, dass es zu Staus und Behinderungen im gesamten Bereich der Innenstadt gekommen ist. Von einem Verkehrschaos kann man allerdings nicht reden.“

Busse fuhren nur zu den Grundschulen

Nur die Busse für den Schülerverkehr waren Mittwoch unterwegs. Gewerkschaftssekretär Orhan Sat erklärt das so: „Das war abgestimmt. Es ist nicht geplant, Grundschüler und ihre Eltern unter dem Tarifkonflikt leiden zu lassen.“

Knackpunkt der Tarifverhandlungen ist, dass die Gewerkschaft einen Rahmentarif-Vertrag mit bundesweiter Geltung mit den Betreibern des Nahverkehrs im Öffentlichen Dienst vereinbaren will. Sat: „Wir wissen, dass das kompliziert ist. Wir werden einen langen Atem benötigen, damit die Arbeitgeber Verhandlungen aufnehmen.“

Bundesweiter Streik geplant

Verdi sieht sich von der Stimmung bei den Gewerkschaftsmitglieder der BSVG unterstützt. Sat: „Der Mobilisierungsgrad lag wieder bei 100 Prozent.“ Zurzeit werde abgewartet, ob der Druck auf die Arbeitgeber ausreicht, damit es zu Gesprächen kommt. Geplant sei: „Sollten die Warnstreiks in den Ländern jetzt keinen Erfolg haben, wird es einen erneuten bundesweiten Streik am Donnerstag, 15. Oktober, geben. Dann wird die BSVG erneut bestreikt. In Braunschweig werden dann wieder keine Busse und Bahnen fahren.“

Sollte es auch anschließend keine Verhandlungen geben, wolle Verdi die Warnstreiks ausweiten: „Das heißt: Es wird mehrtägige Streiks bei den Verkehrsbetrieben geben.“