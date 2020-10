Das lange Warten hat ein Ende: Einstimmig hat der Rat vor wenigen Tagen den Neubau eines Sportheims für den VfL Leiferde beschlossen. Die Initiative ging jetzt auf einen gemeinsamen Antrag von SPD und CDU zurück.

Das alte Vereinsheim befindet sich mehr als zweihundert Meter vom Sportplatz entfernt im alten Bahnhof. Duschen und Umkleidekabinen des Vereins hingegen sind im Keller der Grundschule gegenüber des Sportplatzes. „Die Sportler müssen also jeweils zunächst über den großen Parkplatz vor dem Kindergarten und den Schulhof zu den Kellerräumen gehen, um sich umzuziehen oder nach dem Sport auch dort duschen zu können“, heißt es in dem Antrag. „Zusammenkünfte sind wiederum nur in dem vom Sportplatz und den Umkleiden verhältnismäßig weit entfernt gelegenen Vereinsheim möglich. Ein derartiger Aufbau ist nicht mehr zeitgemäß und in dieser Form in Braunschweig einmalig.“

Das neue Sportfunktionsgebäude wird an der südlichen Stirnseite des Sportplatzes errichtet. Als Vorbild sollen die kostengünstige Bauweise und die Raumprogramme von bereits gebauten Vereinsheimen dienen – beispielhaft wird das Gebäude des SV Gartenstadt genannt. Die Planung soll dem Ratsbeschluss zufolge so vorangetrieben werden, dass der Bau möglichst im Frühjahr 2021 beginnen kann.