Corona: Lage im Braunschweiger Klinikum entspannt

Trotz der bundesweit steigenden Corona-Zahlen hat sich die Lage im Braunschweiger Klinikum im Laufe der letzten Wochen im Vergleich zu den Frühjahrsmonaten entspannt. Das teilte Krankenhaus-Sprecherin Thu Trang Tran auf Anfrage mit. Zwar seien regelmäßig Covid-19-Patienten behandelt worden, doch sei ihre Zahl im unteren einstelligen Bereich geblieben. „Aktuell haben wir einen Fall auf Normalstation und einen auf Intensiv, welcher beatmet wird.“

Drei-Stufen-Plan für Corona-Betten

Seit Anfang Oktober gilt für Krankenhäuser eine neue Landesverordnung, um auf das Infektionsgeschehen in der Pandemie reagieren zu können. Hatte das Braunschweiger Klinikum im September noch 29 Betten auf Normal- und acht auf der Intensivstation freizuhalten, ist jetzt eine flexiblere Anpassung an die Pandemie-Entwicklung möglich.

Grundlage ist ein Drei-Stufen-Plan, nach dem das Großkrankenhaus in der aktuell geltenden ersten Stufe durchgängig 15 Betten auf Normalstation und 4 Intensivbetten vorhalten muss, wie Thu Trang Tran erläutert. Stufe zwei umfasse 30 Betten auf Normalstation und 11 auf Intensiv, Stufe drei 45 Normal-Betten und 18 Intensiv-Betten.

„Wir können zeitnah handeln“

Nach dem Stufenmodell greift die nächst höhere Stufe dann, wenn mehr als die Hälfte der Corona-Betten belegt ist, Die weiteren Stufen müssen in diesem Fall innerhalb von 24 beziehungsweise 72 Stunden eingeleitet werden. Je nach Stufe werde auch der Personalschlüssel angepasst. „Wir können zeitnah je nach Lage der Pandemie handeln“, versichert Tran.

„Im Frühjahr war Vorhaltequote zu hoch“

Noch im Frühjahr waren Krankenhäuser verpflichtet, 20 Prozent ihrer Behandlungskapazität auf Normalstation und 25 Prozent der intensivmedizinischen Kapazität mit maschineller Beatmungsmöglichkeit für Corona-Patienten freizuhalten. „Für ein Haus der Maximalversorgung und dem geringen Infektionsgeschehen in Braunschweig und der Region war diese Vorhaltequote zu hoch“, so Tran. „Gemeinsam mit der Politik wurde deshalb eine am Infektionsgeschehen angepasste Vorhaltequote ermittelt.“

Weitgehend zurück in Normalbetrieb

Gleichwohl spricht Tran von einem Spagat zwischen akuter Notfallversorgung, dringlicher Versorgung, Elektivversorgung und der situationsangepassten Behandlung der Covid-19-Patienten, den das Großkrankenhaus indes bewältigen könne. „Mit der neuen Verordnung werden wir weitestgehend wieder in den Normalbetrieb gehen.“

Einzig bei Elektivpatienten, die nicht dringlich behandelt werden müssen, könne es „zu leichten terminlichen Anpassungen“ kommen. Der Grund: Wegen des kurzzeitigen Lockdowns im Frühjahr sei es zu einem Behandlungsstau gekommen. Dieser werde nun seit Wochen abgebaut.

„Real fließt für freigehaltene Betten kein Geld“

tAls problematisch wertet die Klinikum-Sprecherin den noch unklaren finanziellen Ausgleich für das Freihalten der Betten. „Real fließt für sie aktuell kein Geld.“

Die SPD-Landtagsabgeordnete und Braunschweiger Ratsfrau Annette Schütze sieht in der neuen Landesverordnung die Chance, dass bisher aufgeschobene Operationen wieder in größerem Maßstab ermöglicht und Krankenhäuser, wie das Klinikum Braunschweig, finanziell entlastet würden, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. „Jedes Bett, das freigehalten werden muss, kostet das Klinikum Braunschweig Geld.“ Die vom Bund erstattete Kostenpauschale sei leider nicht voll auskömmlich, so dass durch die Vorhaltung hohe Kosten erzeugt würden.