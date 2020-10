Braunschweig. Ein Pkw kam laut Polizei in der Nacht auf Freitag von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Tödlicher Unfall auf der A2 in Braunschweig

Ein schrecklicher Unfall hat sich in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn 2 in Braunschweig ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen.

Auf der A2 tödlich verunglückt: Kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt

Gegen 1.40 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Ein Pkw war zwischen Braunschweig Flughafen und Braunschweig Ost in Fahrtrichtung Magdeburg von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Zum Alter und Geschlecht der tödlich verunglückten Person sowie zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.

Abfahrt war vorübergehend gesperrt

Die Abfahrt Braunschweig Flughafen war vorübergehend gesperrt. Am Morgen dauerten die Bergungsarbeiten weiterhin an. Der Verkehr wird über die zweite Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 6.45 staute sich der Verkehr auf einer Länge von etwa 3 Kilometern.

