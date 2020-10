Diese Biene macht uns in Braunschweig alle kribbelig

Diese Wuchtbrumme ist ein Knüller. Nachdem wir über die Sichtung der eigentlich im Süden angesiedelten Blauen Holzbiene (Xylocopa violacea) durch Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover im Naturschutzgebiet Riddagshausen berichtet hatten, stehen die Telefone bei Ökologen und Redakteuren nicht mehr still.

Ein Insekt, das auffällt, eine ungewöhnliche Wildbiene von stattlicher Größe: hier fotografiert in einem Garten in Börßum/Achim. Foto: Heidemarie Passeri

Alle haben jetzt den Blaustich im Blick, ein wunderschönes, hummelgroßes Insekt, das bei uns wohl doch schon viel öfter herumfliegt, als manche glauben mögen.

Rühme, Leiferde, Dettum und anderswo – überall sah man schon die Schöne aus dem Süden

Die schöne Holzbiene, die ihre Gänge in totes Holz schneidet, brummt vorm Insektenhotel in Rühme, krabbelt im Garten in Börßum/Achim, kostet süßen Nektar und Pollen am Blauregen und anderen Schönen in der Region, wird in Leiferde, Hohenhameln, Dettum, Wolfsburg, im Kanzlerfeld und in der Weststadt gesichtet. Unser Leser hat die Kamera immer dabei. Alles können wir gar nicht bringen.

Die Holzbiene ist auch ein guter Bestäuber. Foto: Gerhard A. Beutmann

Das freut auch Carlo Fuchs vom Naturschutzbund. Dort hatte man sich möglichst viele Sichtungen gewünscht. Bitte alle hier melden: Nabu.Braunschweig@t-online.de

Hier ein wunderschönes Exemplar am Blauregen unseres Lesers in Braunschweig, aufgenommen im August. Foto: Gerhard Hühne

Forscher und Naturschützer wollen schauen, was das mit Klimawandel zu tun haben könnte. Auch die besonders gut informierte Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft reagierte und berichtete von etlichen Sichtungen auch schon in früheren Jahren.

Die Umwelt-Experten Ludwig Schweitzer (Vechelde) und Reiner Theunert (Hohenhameln) haben sich ausführlich mit der Blauen Holzbiene beschäftigt, darüber publiziert, Sichtungen und Funde umfänglich dokumentiert.

Im Resultat kann man sagen: Xylocopa violacea ist bei uns angekommen und macht uns jetzt richtig kribbelig. Wir leiten alles weiter. Und halten die Augen offen. Ganz schön spannend ist unsere Natur.