Gesundheitsamt Braunschweig: Die Zentrale der Corona-Abwehr

Seit Monaten dominiert im Gesundheitsamt Braunschweig ein Thema: Corona. Die Mitarbeiter setzen alles dran, die Infektionsketten in der Stadt möglichst schnell zu durchbrechen. Bisher gelingt ihnen das gut. „Wie lange waren Sie mit der infizierten Person in einem Raum? Haben Sie Symptome?“ Freundlich und routiniert spricht die Auszubildende Katharina Henne in den Hörer. Am anderen Ende: eine junge Frau, die bei einem Familientreffen in Hamburg war. Einer der Gäste hatte Corona. Nun gilt es abzuklopfen, wie eng der Kontakt war.

Die junge Frau muss sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Sie hatte damit schon gerechnet, reagiert gefasst. „Die meisten warten schon auf unseren Anruf, haben schon von Bekannten oder Verwandten erfahren, dass es einen Coronafall in ihrem Umfeld gibt“, erklärt Henne.

Schulen – die besondere Herausforderung bei der Kontaktverfolgung

„Eine besondere Herausforderung stellen für uns momentan die Schulen dar“, sagt Dr. Gerhard Wermes. Er leitet das Gesundheitsamt seit diesem Monat, ist zudem Vorsitzender des Landesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

An den Schulen gebe es zwar bislang nur Einzelfälle. Doch in den Klassen sitzen 25 bis 30 Schüler in einem Raum, und das ohne Mundschutz. „Für uns heißt das: viele Kontaktpersonen, die alle informiert werden müssen“, erklärt Wermes. „Wir schaffen das“, versichert er, doch die Schlagzahl sei hoch: „Wir sind dabei, zusätzliche Ressourcen aufzubauen, um dauerhaft mit der hohen Belastung umgehen zu können, die wir in den nächsten Monaten erwarten.“ Bundeskanzlerin Merkel hatte gerade verkündet, dass Bundeswehr und RKI Gesundheitsämter in Großstädten unterstützen sollen, wenn diese an ihre Belastungsgrenze kommen.

Tobias Lenz (Mitte) trifft sich jeden Tag mit seinem Team auf dem Innenhof zur Lagebesprechung. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Dann muss sich der Amtsarzt verabschieden: Das Ministerium in Hannover bittet zur Videokonferenz, will Impfungen planen. Wer kann wann und wo geimpft werden? Noch ist kein Impfstoff gegen Corona auf dem Markt. Aber wenn es ihn endlich gibt, soll alles vorbereitet sein.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Tobias Lenz, Leiter Infektionsschutz, trifft sich derweil mit seinem Team auf dem Innenhof. Jeden Tag kommen sie hier zusammen, um sich über das aktuelle Infektionsgeschehen auszutauschen. An diesem Tag haben die Labore bislang fünf Neuinfizierte gemeldet. Die müssen informiert, ihre Kontakte nachverfolgt werden. Auch über das neue Beherbergungsverbot und die Kita im Heidberg wird gesprochen, in der es aktuell einen Fall gibt (siehe Meldung). Ab 14 Uhr werden einige Verdachtsfälle zum Gurgeltest erwartet: Hilfsorganisationen wie Malteser, DRK und ASB führen den Test an einem Container durch, der ebenfalls auf dem Hof steht. Lenz dankt allen für ihren Einsatz in dieser Woche, stimmt sich noch mit dem Wochenend-Notdienst ab.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

„Wir versuchen, die Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen. Meine Mitarbeiter telefonieren sich die Ohren wund, wenn nötig sitzen sie 10 bis 12 Stunden am Telefon“, sagt Lenz. 50 Mitarbeiter hat er derzeit, in normalen Zeiten sind es sechs. Viele Anwärter – junge Mitarbeiter in der Ausbildung oder im dualen Studium – verstärken sein Team zurzeit, ebenso Mitarbeiter aus anderen Bereichen und zwei „Containment-Scouts“ vom RKI. Die beiden Frauen kümmern sich in erster Linie um die Hygienekonzepte der Veranstalter.

Dr. Gerhard Wermes leitet seit diesem Monat das Gesundheitsamt Braunschweig. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Eine ältere Frau rüttelt an der Hintertür zum Gesundheitsamt. „Ich habe keinen Termin“, entschuldigt sie sich: „Mein Mann und ich wollen dieses Wochenende an die Schlei. Müssen wir hinterher einen Test machen?“ Es sind Fragen wie diese, die derzeit tausende Braunschweiger umtreiben.

Tobias Lenz bittet um Geduld: „Wir nehmen zu allen Kontakt auf, sobald uns die nötigen Informationen vorliegen. Manchmal kann es etwas dauern, weil zum Beispiel die Labore unterschiedlich schnell arbeiten.“

-------------------------------------

INFOS UND KONTAKT

- Wer Symptome hat, in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte, sollte seinen Hausarzt telefonisch kontaktieren.

- Außerhalb der Öffnungszeiten der Hausärzte ist bei begründetem Verdacht bundesweit der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig unter 116117.

- Die Stadtverwaltung hat eine Corona-Hotline für allgemeine Fragen an das Gesundheitsamt eingerichtet: (0531) 470-7000. Per Mail können Fragen an gesundheitsschutz@braunschweig.de geschickt werden. Bitte Rückrufnummer angeben.