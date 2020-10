Eines der ältesten Rindenkanus der Welt steht in Braunschweig

Im zweiten Obergeschoss des Städtischen Museums, in einem kleinen Raum mit einer tropischen Luftfeuchtigkeit von 74 Prozent steht ein Kanu, das so alt ist wie das Museum selbst. Um 1860 sei es gebaut worden, sagte Restauratorin Maja Friesenecker gestern bei einer Führung anlässlich des 3. Europäischen Tags der Restaurierung. Das Haus selbst wurde 1861 gegründet. Bereits seit 1875 ist das Birkenrindenkanu aus dem kanadischen Labrador im Bestand des Museums. Doch nicht immer wurde es wie auf Händen getragen.

In der Tat war es lange Zeit in Vergessenheit geraten. Auf dem Dachboden des Anfang des 20. Jahrhunderts erbauten Hauses am Löwenwall, in das das Städtische Museums zog, habe das älteste erhaltene Boot seiner Art lange gelegen, sagte Wolfgang Koebbel, Leiter der Sammlungsverwaltung des Städtischen Museums. Und auch dieser Dachboden war reichlich in die Jahre gekommen, bevor er vor einiger Zeit umfangreich saniert wurde. So konnte sich allerhand Dreck und Taubenkot auf dem Kanu sammeln, es war Temperaturschwankungen ungeschützt ausgeliefert. Eine wahre Fundgrube für jede Restauratorin.

25.000 Euro kostet die Restaurierung

Friesenecker machte sich zusammen mit Christine Fiedler und Rabea Lürssen-Hua ans Werk. Das Kanu wurde lange begutachtet, selbst mikroskopisch untersucht, passende Materialien mussten gefunden werden, die es im wahrsten Sinne des Wortes wieder zusammenhalten. Denn an vielen Stellen war das Material gerissen, Teile waren rausgebrochen, die Seiten drifteten auseinander. Sechs Monate lang erhöhten die Restauratorinnen die Luftfeuchtigkeit in dem Raum, in dem das Kanu lagerte, um es mit Hilfe von Spanngurten wieder in Form ziehen zu können. Noch ist die Restaurierung in vollem Gange.

„25.000 Euro haben wir für die Restaurierung des Kanus veranschlagt“, sagte Koebbel. „Für ein Museum in unserer Größe ist das eine sehr hohe Summe.“ Möglich machte das Projekt erst der Verein Freunde des Städtischen Museums Braunschweig, der finanziell unter die Arme greift. Und Unterstützung kam auch von den kanadischen Kollegen. Das Kanadische Kanu-Museum in Ontario beispielsweise konnte wichtige Hinweise auf bestimmte im Boot verbaute Materialien liefern.

Das Boot soll in der Dauerausstellung zu sehen sein

Nach Braunschweig kam das Boot als Geschenk. Theodor Steinweg, Sohn des Braunschweiger Fabrikanten Heinrich Steinweg, der die Klavierfabrik Steinway&Sons in New York gegründet hatte, brachte es von einer seiner Reisen mit. Und so ist das Kanu nicht nur Zeugnis der Techniken der Bootsbaukunst der kanadischen Ureinwohner aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es veranschaulicht auch beispielhaft die Sammeltätigkeit an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.

Rund 15 Besucher waren zum Vortrag über das Rindenkanu und zur Führung im Städtischen Museum gekommen. In einem kleinen Raum im zweiten Obergeschoss des Museums soll das Boot nicht bleiben. „Der Bedeutung des Objekts angemessen“, heißt es in der Pressemitteilung, „soll das Boot künftig in der Dauerausstellung des Museums präsentiert werden.“ Für alle Besucher immer zu sehen.