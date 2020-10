Jugendliche schreiben: Was Corona mit uns macht

Vor einem Jahr hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass das alles hier für mich normal werden könnte. Dass es normal wäre, 50 Meter vor der Schule mit dem Rad anzuhalten, um die Maske aufzusetzen. Dass es normal wäre, in der Pause draußen im abgetrennten Jahrgangsbereich zu stehen, statt gemeinsam mit den anderen Jahrgängen in der Mensa zu sitzen. Dass es normal wäre, sich nicht einmal mehr ein Blatt von der Sitznachbarin leihen zu dürfen.

Doch mittlerweile ist das Realität, mehr noch: Es ist zur Normalität geworden. Und ich muss gestehen, manchmal macht mir das Angst. Mir macht es Angst, wie schnell ich mich an all das gewöhnt habe und auch alle um mich herum. Es ist fast schon so sehr zum Alltag geworden, dass ich in manchen Situationen vergesse, warum wir all diese Maßnahmen haben. Mir zu spät auffällt, wie dicht ich gerade an meinem Mitschüler vorbeigegangen bin, und dass ich mein Gesicht doch lieber nicht in den Händen hätte abstützen sollen.

Gewohnheit lässt mich vergesslich werden, lässt mich unachtsam werden. In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien hat sich dieses Gefühl immer stärker eingestellt, bis ich fast vollständig den Eindruck hatte, es sei alles wie immer.

Umso härter war der Schlag, als der erste Corona-Fall an meiner Schule gemeldet wurde. Auf einmal war die Risikopatientin, die anfangs wieder zur Schule gekommen war, zurück im Homeoffice. Stunden fielen aus, weil Lehrer*innen von mir in Quarantäne mussten. Mails der Schulleitung mit Ermahnungen, sich unbedingt an die Hygienevorschriften zu halten, flatterten in mein Mailpostfach.

Und jetzt sitze ich da, wie vor den Kopf gestoßen. Es ist, als kämen die ganzen verdrängten Sorgen aus dem März wieder hoch, und an manchen Tagen fühle ich mich hilflos ausgeliefert.

Aber eben nur an machen, denn auch das weiß ich: Wenn wir zusammenhalten und Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, können wir das schaffen. Egal, was der Herbst oder der Winter bringen werden, ich bin fest davon überzeugt, dass wir dem standhalten können. Wir dürfen nur trotz unserem Wunsch nach Normalität nicht vergessen, worum es hierbei geht und wie viele Menschen wir durch unsere Unachtsamkeit gefährden können.

Ich für meinen Teil hoffe, die richtige Balance aus Vorsicht und Alltag zu finden, denn ich glaube: Nur so können wir die nächsten Monate gut überstehen.

So dachte der März-Mensch über Corona

Von Otto Hannover

Neulich habe ich einen Text in meinen iPhone-Notizen gefunden. Ich habe ihn am 3. März 2020 geschrieben, einige Tage vor dem bundesweiten Lockdown. Das ist er:

Als Gipsy und Jenny (jung und sportlich) in Gipsys Wohnzimmer Kaffee mit Schuss trinken, hangelt sich Herr Winkel am blauen Gartenzaun entlang und hustet Blut auf die Latten. Im Haus findet folgender Wortwechsel statt: „Erst nehmen uns die Chinesen Mercedes und jetzt das...“ (sagte Jenny vorwurfs- und vorurteilsvoll). „Hast du gar keine Angst vor dem Corona?“ „Nein. Ich schwör auf das Blut siebzehnjähriger männlicher Jungfrauen mit rotem Haar.“ „Ach. Jagst du selbst?“ „I wo, die Zeiten sind vorbei. Ich bestell es bei Doc Morris in Ampullen.“ „Und die Eltern?“ „20 Prozent Gewinnbeteiligung.“ „Na dann... Ich lasse mir nächste Woche ein neues Gesicht machen, damit der Virus mich nicht erkennt. Carla W schwört drauf.“ „Ach? Habe Carla ewig nicht mehr gesehen...“ (bemerkt Gipsy und legt die eheberingte Hand an ihre heiße Stirn).

Der Text kommt mir jetzt genauso unangebracht und zynisch vor wie jedem menschlichen Wesen, das mit den Corona-Opfern und Opfern der Krise mitfühlt. Ein halbes Jahr später denke ich: sehr naiv vom 3.-März-Mensch.

Von Lina Probst

Corona auf Französisch

Müsste ich meinen bisherigen Aufenthalt hier in Frankreich in wenigen Worten zusammenfassen, dann so: Port du masque obligatoire. Übersetzt bedeutet das sinngemäß „Das Tragen einer Maske ist verpflichtend“.

Aber halt, was mache ich zu Corona-Zeiten im Ausland? Für mich stand dieses Wintersemester ein obligatorischer Auslandsaufenthalt auf dem Plan. Kurz bevor es in Europa so richtig mit der Corona-Krise losging, erhielt ich meine Zusage für die Universität in Rennes in der Bretagne. Die folgenden Monate wurden zu einer rasanten Achterbahnfahrt. Während europaweit Maßnahmen eingeführt wurden, um das Coronavirus einzudämmen, erledigten meine Kommiliton*innen und ich Papierkram, dachten über Auslands-Versicherungen nach, schickten Bewerbungen für Wohnheime ab. Nach den ersten Lockdowns waren wir uns sicher: Ein Auslandssemester wird es dieses Jahr nicht geben.

Auch seitens der französischen Universitäten wurden entweder Absagen verschickt oder dringend dazu geraten, erst im Sommersemester zu kommen. Meine Entscheidung stand schnell: Ich gehe trotzdem! Jetzt bin ich in Frankreich. Neues Land, neue Regeln – doch die meisten kenne ich bereits: Abstand halten, Maske tragen, Menschenansammlungen meiden.

Mit jedem Tag steigen die Fallzahlen hier an, immer mehr Regionen Frankreichs werden zu Risikogebieten erklärt. Ergibt ein Auslandssemester unter diesen Bedingungen Sinn? Für mich persönlich ja. Obwohl auch im Wohnheim außerhalb des eigenen Zimmers dauerhaft ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, kann ich andere Menschen kennenlernen. Natürlich ist es etwas merkwürdig, wenn man das Gesicht des Gegenübers erst beim Café-Besuch oder Parkspaziergang vollständig sieht.

Fakt ist jedoch, dass niemand weiß, wie lange diese Situation noch andauern wird. Niemand weiß, ob das nächste Semester unter anderen Bedingungen stattfinden kann. Ich könnte mich natürlich aufregen, über Partys, die nicht stattfinden, Veranstaltungen, die verschoben werden oder den veränderten Kennenlernprozess, wenn man andere Studierende trifft. Aber das wäre mehr als lächerlich, angesichts der privilegierten Situation, in der ich mich befinde. Eine Situation, in der ich keine Freund*innen oder Verwandte davon überzeugen muss, dass Covid19 wirklich existiert und keine elitäre oder gar jüdische Weltverschwörung ist. Eine Situation, in der ich nicht um meinen Arbeitsplatz bangen muss. Eine Situation, in der ich mich nicht um die Betreuung meiner Kinder sorgen muss. Eine Situation, in der ich nicht auf der Straße schlafen muss, nachdem mein völlig überfülltes Flüchtlingslager abgebrannt ist – und Politiker*innen versuchen eine „europäische Lösung“ zu finden, anstatt eine menschliche.

Ich bin privilegiert – trotz Corona – ein Auslandssemester machen zu dürfen. Ich bin privilegiert, dass meine größte Sorge ist, wann der nächste Lockdown kommt.

Kurz vor dem Sturm auf den Reichstag

Von Aramis David

„Fran Fine“ (Fran Drescher) „Die Nanny“ (1993) ist der Lieblings- TV-Charakter meiner Mutter. Da ich der Schauspielerin auf Instagram folge, bekam ich einen erhellenden Lifestream mit. Sie unterhielt sich mit dem Neffen von John F. Kennedy – Robert F. Kennedy Junior, dessen Vater ebenfalls einem tragischen Attentat zum Opfer fiel.

Die langjährigen Freunde tauschten sich über den Corona-Virus aus und darüber, wie wir uns am besten schützten. Beide waren sich einig, dass eine gesunde Lebensführung entscheidend sei. Dazu gehörten, so Drescher, eine nährstoffreiche Ernährung, Sport, aber auch die psychische Gesundheit. Man solle besonders viel draußen sein, an der frischen Luft, und sozialen Kontakt halten. Sozialen Kontakt, der einem als Kraft-Ressource diene.

Einer gesunden Lebensführung entsprächen demnach auch positive Gedanken und Gefühle wie Hoffnung und Liebe. Angst solle vermieden werden – dem Immunsystem zuliebe. Robert Kennedy Jr. hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, ein Gegengewicht zu sogenannten Industrie-Komplexen zu bieten, die durch Lobbyismus Einfluss auf unsere Politik ausüben. Dazu gründete er die gemeinnützige Organisation „Children‘s health Defense”, die über schädliche Umwelteinflüsse auf unsere Kinder aufklärt. Klassisches Beispiel sei erhöhte Asthmagefahr bei Kindern, die um Kraftwerke wohnen, die fossile Brennstoffe verbrennen. Folge des Öl-Industrie-Komplexes. So sei laut Kennedy auch die exponentielle Verbreitung der Autismus-Erkrankung in Kindern auf unsere kollektive Lebensweise zurückzuführen. Er ruft zu unabhängigen Studien zum Thema Gesundheit auf, keinen von der Industrie gesponserten. Diese hätten einen verharmlosenden Effekt gegenüber der gesundheitlichen Risiken eines industriellen Produkts. So sei es in der Tabakindustrie gewesen, aber auch bei Apple.

Am 30. August wurde Robert F. Kennedy eingeladen, unter der Siegessäule in Berlin auf einer Demo zu sprechen, Thema: Corona-Maßnahmen. Eine derartige Demo sollte zum Schutz der Allgemeinheit erst untersagt werden – das las ich auf dem News-Bildschirm der Berliner U-Bahn. Stichwort: Infektionsschutzgesetz. Am Tag der Demo kursierten Warnungen auf Social Media, man vermutete „Naziversammlungen“. Ein Grund mehr, zu Hause im Sicheren zu bleiben.

Das journalistische Interesse trieb mich jedoch zur Vor-Ort-Investigation. Als ich die S-Bahn-Station verließ, war ich überwältigt. Die Demo fand statt. Ich schob mich an den Polizisten vorbei, die überall die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollierten. Schnell war erkennbar, dass sich Menschen über die gesamte Straße des 17. Juni erstreckten, vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Eine unbeschreibliche Stimmung. Neben Kaiserreichsflaggen – Regenbogenfahnen! Ich bin überrascht. Wie passt das zusammen?

Während ich die Straße des 17. Juni entlangschlenderte, musterte ich die Demonstranten. Trotz gemischter Gruppe war von Konflikt keine Spur. Untereinander, heißt das. Gemeinsamer Nenner schien: Schnauze voll von der politischen Führung. Schilder zeigten einflussreiche Personen, etwa Angela Merkel und Gesundheitsminister Spahn, in Sträflingskleidung und Ketten.

Robert F. Kennedy Junior hörte ich nicht, dafür zwei andere Redner. Mehrere Male wurde auf die Abstandsregeln hingewiesen, den Autoritäten zuliebe. Es wurde betont, dass es bei der Demonstration nicht um den Virus-Corona als solches ginge. Dessen Existenz würde nicht angezweifelt. Stattdessen ginge es um den Effekt, den die Corona-Politik auf den Menschen hätte und welche Rolle die Medien dabei spielten. Eine Rednerin sprach von der Freiheit, sich nicht verhüllen zu müssen. Ihr Sohn ginge ohne Maske zur Schule, dessen Freunde auch. Ein Mann erörterte, wie die Mittelschicht leide. Trotz diverser Wirtschaftsstimuli seien Kleinunternehmer seit der Corona-Politik in der Dauer-Existenzkrise. „Moderne Enteignung“, nannte er es. Als größte wirtschaftliche Profiteure der Corona-Krise fallen die Namen Jeff Bezos, Zuckerberg und Bill Gates – „Digital Giants“, die die monetären Mittel besäßen, eigenhändig den Welthunger zu beenden.

Auf dem Weg zurück zur S-Bahn vernahm ich eine Frau vorm Brandenburger Tor rufen: „Zu den Politikern! Es geht um unsere Zukunft! Zum Reichstag!“ Am nächsten Tag hörte ich dann vom „Sturm auf den Reichstag“. Schockierend. War es so weit gekommen?

Mir erscheint dies als ein Akt des Frusts. Frust gegenüber einer politischen Führung, von der man sich im Stich gelassen fühlt. Eine politische Führung, die weit weg scheint, für den Bürger der Arbeiterklasse unerreichbar. Erreichbar nur für 764 Interessenvertreter der Industrie, die 2020 einen Hausausweis für den Bundestag erhielten.

Es ist kein Geheimnis, dass in unserer Gesellschaft seit langem die Werte des Individualismus und Einzelkämpfertums großgeschrieben werden. Die Isolation in der Coronazeit hat die Vereinsamung und Vereinzelung in unserer Gesellschaft beschleunigt. Masken statt Mimik.

Letzte Woche überraschte mich eine ältere Dame, als sie mich um Hilfe beim Straße-Überqueren bat. Auf der anderen Seite angelangt, bedankte sie sich nicht nur fürs Rüberbringen, sondern auch dafür, dass ich keine Angst gehabt hätte, sie zu begleiten, wegen Corona. Wir lächelten uns an – Kraft-Ressourcen aufgetankt!

