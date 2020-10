Amtsleitung der Polizei Braunschweig nicht erreichbar

Braunschweig. Wegen Wartungsarbeiten an der Telefonanlage ist die Polizei Braunschweig am Mittwoch zeitweise nicht erreichbar. Der Notruf ist nicht betroffen.

Die Polizei Braunschweig ist am Mittwoch, 14. Oktober, von 9 Uhr an für etwa zwei Stunden nicht erreichbar, weil an der Telefonanlage Wartungs- und Umschaltarbeiten vorgenommen werden. Betroffen sind laut Mitteilung der Polizei alle Rufnummern, die mit der Kombination (0531) 476 beginnen. Dazu gehören auch alle angeschlossenen Dienststellen, die ebenfalls in diesem Zeitraum nicht über die Amtsleitung erreichbar sind.

Für dringende Fälle steht laut Polizei die (0531) 379-0 zur Verfügung. Der Notruf 110 ist nicht betroffen.

