Mit zum Wichtigsten, was in der frühkindlichen Bildung zur Verfügung steht, gehören Bilderbücher. „Sie stehen bei uns ganz vornean, sowohl beim Vorlesen und Anschauen in der Gruppe als auch in der freien Beschäftigung“, erläutert eine Braunschweiger Kita-Leiterin der Redaktion.

Was von Pädagogen dabei besonders geschätzt wird, ist – neben der Wirkung der Stimme des Vorlesers – eine vor allem vom Bild ausgelöste eigene und ergebnisoffene Beschäftigung mit dem Stoff im Kopf des Kindes. Konflikte, Probleme und Alltagsbeobachtungen sind dabei in einer kind- und altersgerechten Weise nicht ausgeblendet. „Hier die richtige Auswahl in einer besonderen Verantwortung zu treffen, ist die Aufgabe der jeweiligen Kindergartenleitung“, sagt Andrea Lüdtke von der Koordinierungsstelle Kindertagesstätten im evangelischen Kirchenverband Braunschweig. „Die Situation der Bilderbuchbetrachtung mit ihrer Atmosphäre der Geborgenheit und Aufmerksamkeit“, schreibt Erzieher-Ausbilder Heinz Schlinkert (Bochum) im Standardwerk Kita-Handbuch, „ist schon an sich ein Wert, und man sollte sich dabei vor pädagogischer Überfrachtung hüten.“ Vor allem sei zu vermeiden, „dass im Sinne des ‘man merkt die Absicht und ist verstimmt’ eine Pädagogisierung deutlich wird, die eher kontraproduktiv, leider aber in manchen Büchern schon angelegt ist“. Koordinatorin Andrea Lüdtke: „Es geht darum, die Leitungen zu sensibilisieren“ Vor einem solchen Beispiel, zu allem Überfluss auch noch mit überaus problematischen Botschaften, musste Andrea Lüdtke jetzt nicht nur ihre 28 Einrichtungen im Stadtkirchenverband informieren, sondern auch den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Braunschweig. Der setzte daraufhin einen Hinweis an alle 140 Einrichtungen im Stadtgebiet ab. Ausdrücklich geht es um die „Verteilung von Kinderbüchern mit rassistischen Inhalten in Kitas“. „Es geht darum, die Leitungen zu sensibilisieren“, sagt Andrea Lüdtke. Was war geschehen? Auch in einem Braunschweiger Kindergarten war das Bilderbuch „Die karierte Maus“ aufgetaucht, das von einer Autorin aus dem Landkreis Goslar im Selbstverlag herausgegeben worden war. Zuvor hatte schon die „Goslarsche Zeitung“ von massiver Kritik daran berichtet. Die dortige Kreisjugendpflege, so Autor Oliver Stade, warnt vor der Lektüre und hat neben der Polizei mittlerweile auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften informiert. Der Landkreis lasse prüfen, wo die Bücher verteilt wurden. Neben der Polizei wurde mittlerweile auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften informiert Offenbar auch in Braunschweig. Laut „Goslarscher Zeitung“ erklärt die Autorin, die beim Landkreis als Mitglied der „Reichsbürgerszene“ geführt werde, sie vertreibe die Bücher nicht, habe aber einige verschenkt. Möglicherweise werden sie jetzt weiterverschenkt. „Eine Mutter brachte uns so ein Buch. Da sieht man schnell, dass das gar nicht geht“, sagt Andrea Lüdtke. Wir haben es uns angeschaut. Es wimmelt dort von problematischen, auch gefährlichen Tiergeschichten. Der Mistkäfer spricht nur gebrochen deutsch, hat „nix Ausweis“. Der Hamster ist Flüchtling, verlangt immerzu nach Futter und erklärt: „Flüchtlinge sind heimatlose Onkel und Tanten, Nichten und Neffen, eben Heimatlose, die sich in Deutschland treffen.“ Da hilft dann offenbar nur noch ein Geschwader Hornissen im Anflug. Auszug: „Kreischend flitzt die Goldhamster-Sippe durcheinander. Wild um sich stechende Hornissen treiben die Handfeger erst durch die Brennnesseln und dann davon, auf Nimmerwiedersehen.“ Der Buchillustrator distanziert sich. Heute sei man, sei er „viel schlauer“ Die Summe solcher Passagen ist verstörend. Auch „das Merkel“ muss schließlich weg, ein angeschwemmtes Hörnchen, das vergessen hat, wer es ist. Die kleinen Leser erfahren: „Das Merkel kommt aus dem Osten und kann eine Plage sein. Das müssen wir schnell wieder los werden, sonst, sonst ...“ Zurück damit auf den Fluss. Und die Tierkinder erhalten eine strenge Lektion darüber, „dass man nicht alles anschleppt, wenn man nicht weiß, was es ist“. Genug davon. Der in Goslar ansässige Buchillustrator distanziert sich inzwischen und bedauert seinen Beitrag. Er habe keine Veranlassung gesehen, den Auftrag abzulehnen, ein Kinderbuch zu illustrieren. Erst sei es ganz harmlos gewesen. Aber um 2015 herum sei es „immer komischer“ geworden, habe die Autorin Geschichten „nachgeliefert“, ihn mit ihren „kruden Theorien“ konfrontiert. Heute sei man, sei er „viel schlauer“.