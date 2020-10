Unfall: Auto durchbricht die Leitplanke der A 392 in Braunschweig

Am Donnerstagvormittag kam ein Auto bei Braunschweig-Watenbüttel von der A 392 ab und blieb an den Bäumen unten am Hang liegen.

Braunschweig. Erst hatte der Fahrer stark beschleunigt, dann verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. An den Bäumen unten am Hang endete seine Fahrt.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagvormittag am Anfang der Autobahn 392 von der Fahrbahn abgekommen. Als er aus Watenbüttel kommend von der B 214 auf die A 392 fuhr, beschleunigte er in der langgezogenen Kurve stark. Danach verlor er die Kontrolle über sein Auto und rutschte nach rechts in die Leitplanke und anschließend den Abhang hinunter, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dort stoppten die Baumstämme das Auto.

Die Feuerwehr setzte einen Spezialkran ein

Das Auto und die Leitplanke wurden beschädigt, der Fahrer selbst konnte mit nur leichten Verletzungen aus seinem Auto aussteigen. Die Feuerwehr zog das Auto mit einem Spezialkran von den Bäumen weg und überließ es anschließend dem Abschleppdienst.