Am Braunschweiger Petriwehr entsteht ein Fischkanupass

Für den Bau eines Fischkanupasses am Petriwehr wird von Sonntag bis Mittwoch, 18. bis 21. Oktober, der Wasserstand der Oker in der Innenstadt völlig abgesenkt. Das teilte der Wasserverband Mittlere Oker (WVMO) mit.

Fische können das Wehr künftig passieren

Mit dem Bau des Wehres am Petriwehr werde die Durchgängigkeit für Fische und andere Wasserlebewesen hergestellt. „Es wird ein sogenannter Fischkanupass hergestellt, der es den Fischen ermöglicht, das Wehr vom Unter- zum Oberwasser zu passieren“, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig biete diese Bauart die Möglichkeit, dass Wassersportler den Fischpass in Fließrichtung befahren können, so dass die Boote nicht mehr um die Wehranlage herumgetragen werden müssten.

Brücke über das Petriwehr wird temporär gesperrt

Während der Absenkung werde ein Schlauchdamm errichtet, der der Trockenlegung des Okerabschnittes zwischen Celler Straße und Petriwehr diene. Ab dem 22. Oktober werden dann bis Jahresende Stahlspundbohlen eingebaut. Die Baustelle müsse abgesperrt werden. Davon sei auch die Brücke über das Petriwehr betroffen, die ab Mitte Oktober temporär für den Verkehr gesperrt werden müsse. Fußgänger und Radfahrer könnten über die Celler Straße oder die Brücke am Maschplatz beim Ruder-Klub Normannia ausweichen.

red