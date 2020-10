TU Braunschweig begrüßt ihre Erstsemester online

Die TU Braunschweig begrüßt am Montag, 19. Oktober, ihre Erstsemester. Wie die TU mitteilt, ist die Veranstaltung in diesem Wintersemester ins Internet verlegt worden. Eine Begrüßung im Eintracht-Stadion wird es in diesem Jahr Corona-bedingt nicht geben. Am Montag gibt es dafür online von 9 bis 9.45 Uhr Interviews, Informationen rund um das Studium und das Campusleben, eingebettet von Videoeinspielungen, La-Ola-Welle und Semesteranpfiff.

Fragen stellen – das geht trotzdem

„Die Studentin der Luft- und Raumfahrttechnik, Fenja Ahrendt, spricht mit der geschäftsführenden Präsidentin Professorin Katja Koch, dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Professor Knut Baumann, und Luca Kienel aus dem AStA-Vorstand“, heißt es in der TU-Mitteilung. Die Veranstaltung ist auf dem YouTube-Kanal der TU Braunschweig erreichbar https://www.youtube.com/user/tubraunschweig/

Über die YouTube-Chatfunktion können sich zudem alle Zuschauerinnen und Zuschauer beteiligen, berichtet die TU weiter.

Campus-Erkundung per App

Da eine gemeinsame Erkundung des Campus in den Fachgruppen in diesem Semester nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit, mit einer Rallye vor Ort individuell den Campus kennenzulernen. Zentrale Einrichtungen und der AStA haben zusammen eine Rallye für die Studierenden im ersten Semester entwickelt. Sie führt die Erstis zu interessanten Orten auf dem Campus und stellt dabei die Einrichtungen durch Infomaterial und kleine Aufgaben vor. Die Rallye kann mit der kostenlosen App „Actionbound“ gespielt werden und dauert etwa zwei Stunden.

Um den Neuen den Einstieg ins Studium zu erleichtern, wurden alle wichtigen Informationen und die Vorstellung der Einrichtungen der TU Braunschweig gebündelt und auf einer Internetseite, einem Erstsemester-Hub, zusammengestellt: https://www.tu-braunschweig.de/erstsemester-hub

red