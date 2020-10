Braunschweigs neue Anlaufstelle für Flüchtlinge

Da, wo einst der stellvertretende Geschäftsführer sein Büro hatte, stehen jetzt vier Metallbetten. Die Matratzen obenauf sind noch zum Paket verschnürt. Kühlschrank, Tisch und Stühle werden in den nächsten Tagen geliefert. Kein Luxus, aber alles neu und zweckmäßig. In einem ehemaligen Bürogebäude an der Saarbrückener Straße werden ab November wieder Flüchtlinge untergebracht. Das Gebäude wurde dafür baulich ertüchtigt und frisch eingerichtet.

Bis vor ein paar Jahren hatte das Braunschweiger Traditionsunternehmen Zett Optics hier seinen Sitz. Eigentümer der Immobilie ist die Firma Streiff. 2017 war der Komplex schon einmal ein knappes Jahr lang als Flüchtlingsunterkunft genutzt und dafür in aller Eile hergerichtet worden. „Viele Flüchtlinge waren damals zuerst in Turnhallen untergebracht worden. Das Gebäude in der Saarbrückener Straße wurde zur Überbrückung genutzt, bis die dezentralen Flüchtlingsunterkünfte gebaut waren“, erklärt Annette Parchem von der Abteilung Migrationsfragen und Integration der Stadtverwaltung.

Waschmaschinen und Trockner befinden sich im Keller des Gebäudes. Foto: Peter Sierigk

15 Flüchtlingsunterkünfte waren damals im Stadtgebiet geplant, acht wurden realisiert. Das in der Mendelssohnstraße dient derzeit als Studentenunterkunft, die übrigen werden von Geflüchteten bewohnt. Insgesamt sind dort 550 Menschen untergebracht. Lehndorf wird ab November erste Anlaufstelle für Flüchtlinge sein, die der Stadt zugewiesen werden. Bis März werden das nach aktuellem Stand etwa 130 Menschen sein.

Sie werden zuerst an der Saarbrückener Straße aufgenommen, um später einer Unterkunft oder Wohngemeinschaft zugeordnet zu werden. „Das gibt uns die Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen und dann zu entscheiden, welche Unterbringung sich am besten für sie eignet“, so Parchem.

Helmut Streiff hat kräftig investiert, eine Summe mag er nicht nennen. Unter anderem wurden 15 Küchenzeilen eingebaut, so dass die Bewohner ihre Mahlzeiten selber zubereiten können – ganz nach ihrem Geschmack und ihrer heimischen Esskultur. 2017 hatte ein Caterer die Unterkunft beliefert, doch der Wunsch nach einer eigenen Kochmöglichkeit war groß: Wenn alles andere fremd ist, tut es der Seele gut, zumindest vertraute Gerichte essen zu können...

Ein Familienzimmer: keine Luxusunterkunft, aber alles neu, sauber und zweckgemäß eingerichtet. Foto: Peter Sierigk

Bis zu 100 Personen könnten an der Saarbrückener Straße untergebracht werden, wegen Corona sollen es vorerst nicht mehr als 70 sein. Die Stadt hat das Gebäude gemietet und sei damit nun gut aufgestellt, sagt Sozialdezernentin Arbogast: „Auch wenn in kürzester Zeit mehr Menschen kommen sollten, hätten wir die Möglichkeit, ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Das ist ein gutes Gefühl.“ Die Unterkunft in der Mendelssohnstraße könne vom Studentenwerk vorerst weiter als Wohnheim genutzt werden.

Künftig wolle man verstärkt daran arbeiten, dass die Menschen aus den Flüchtlingsunterkünften schneller in eine eigene Wohnung wechseln, so die Dezernentin. Das sei nicht leicht, insbesondere, wenn der Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt ist. Arbogast kündigt an: „Um den Prozess zu beschleunigen, wollen wir die Zentralstelle Wohnraumhilfe, die bei der Wohnungssuche unterstützt, personell aufstocken.“