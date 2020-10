Braunschweig. 23 Kinder und 9 Betreuerinnen der Einrichtung sind betroffen und in Quarantäne. Die Tests sollen am Freitag stattfinden.

Kind in Braunschweiger Awo-Kita an Covid-19 erkrankt

Ein Kind in der Awo-Kita Fremersdorfer Straße ist an Covid-19 erkrankt. Das teilte die Stadt Braunschweig am Donnerstagabend mit. Demnach sind 23 Kinder und 9 Betreuerinnen der Einrichtung, die von 55 Kindern besucht wird, betroffen und als Kontaktpersonen (K1) in Quarantäne. Sie sollen an diesem Freitag getestet werden. 22 Kinder sind K2 und bleiben zu Hause, bis die Ergebnisse bekannt sind, so die Stadt.

