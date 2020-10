Der „neue“ Hagenmarkt: Entscheidung  bald

Vor drei Jahren, im Oktober 2017, fegte Orkan Xavier über den Hagenmarkt hinweg, knickte Bäume um wie Streichhölzer. Seither wird debattiert, wie der „neue“ Hagenmarkt aussehen soll. Jetzt könnte es schnell gehen. Bereits am 4. November könnte der Planungs- und Umweltausschuss des Rates die Weichen für eine Umgestaltung stellen, zumindest für den ersten Bauabschnitt.

Und bereits heute, am Dienstag, 27. Oktober, soll der Stadtbezirksrat Innenstadt zu den Plänen gehört werden. Das ist der Fahrplan.

Worum geht es?

Der geplante erste Bauabschnitt, um den es hier geht, befindet sich im südwestlichen Bereich des Platzraumes. Der soll an den Rändern nicht mehr ausfransen wie jetzt, sondern sich einheitlich mit einem hochwertigen Pflasterbelag präsentieren. Mehr Außengastronomie soll entstehen, Bänke sollen zum Verweilen einladen. Während die Fläche rund um den Brunnen eine wassergebundene Decke erhalten soll. Diese Konzeption, so die Planer, solle eine „multifunktionale Nutzbarkeit“ des Platzraums das ganze Jahr hindurch ermöglichen.

Im Bereich des ersten Bauabschnittes sollen künftig 23 neue Bäume gepflanzt und drei bestehende Bäume erhalten werden.

– Dieser Anzahl von insgesamt 26 Bäumen stünden heute im Bestand 13 Bäume gegenüber, rechnet die Stadtverwaltung vor.

– Die Baumscheiben von 15 dieser Bäume sollen mit grünen Pflanzelementen – zum Beispiel mit blühenden Gräsern – versehen werden. Es entstehe so ein grün geprägter Platzbereich, der im Sommer auch Schattenbereiche aufweist und damit einer möglichen Aufheizung entgegenwirkt. Das Fehlen hochstämmiger Bäume, einhergehend mit dem Wegfall des Rasens und die daraus resultierende Aufheizung des Platzes hatten Kritiker moniert.

Wie geht es weiter?

Sofern die Politik nun zustimmt, könne die Planung im Jahr 2021 ausgearbeitet werden, so die Stadt. Zustimmen muss allerdings auch noch der Bauausschuss des Rates. Es geht um die Einziehung der Fläche rund um den Heinrichsbrunnen, der bisher für den öffentlichen Verkehr gewidmet ist. Das würde ihn frei machen beispielsweise für gastronomische oder andere geplante Nutzungen wie Messen und Ausstellungen.

2022 könnten dann die Umbauarbeiten im Bereich des ersten Bauabschnittes beginnen. Das Geld hierfür steht im städtischen Haushalt bereit.

Für die – spätere – Erneuerung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden allerdings Straßenausbaubeiträge erhoben.

… und das will der Änderungsantrag

Die BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat, vertreten durch Friedrich Walz, setzt sich dafür ein, dass der Rasen rund um den Brunnen erhalten wird. Der „grüne“ Hagenmarkt sei in den letzten 38 Jahren zu einem „Vorzeigepark“ geworden, heißt es in einem Änderungsantrag der Fraktion. Der Heinrichsbrunnen müsse wesentliches Platzelement bleiben, was unterstützt wird durch die vorhandenen 28 Bänke mit 58 Sitzplätzen und der Wegeführung auf den Brunnen zu. Die „Vorzugsvariante“ der Stadt sehe keine Freiplätze um den Brunnen mehr vor.

Und: Die „Vorzugslösung“ verschlechtere die Situation der Eigentümer und Gastronomen an der Straße Hagenmarkt 1 bis 5/6 sowie der Eigentümer an der Casparistraße, mit Ausnahme eines Cafe-Besitzers. Die hohen Kosten von ca. 3,3 Mio. Euro rechtfertigten keine Neugestaltung.