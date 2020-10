Diamantene Hochzeit in Braunschweig: Wir hatten Sternstunden

„Groß gefeiert wird heute nicht – das machen wir, wenn wir unsere Gäste wieder umarmen können“, sagt Waltraut Irmer. Sie und ihr Mann Wolfgang haben sich heute vor 60 Jahren im Standesamt Goslar am Rosentor das Ja-Wort gegeben. Das bedeutet: Heute ist ihre diamantene Hochzeit. „Über 80 Jahre haben wir bisher ein vielseitiges und interessantes Leben führen dürfen“, blicken die Irmers zurück. Und das Ehepaar aus der südlichen Nordstadt, das in einer Altbauwohnung lebt, ist noch mittendrin, sprüht vor Lebensfreude.

Sie wollten gemeinsam die Welt erkunden

Beide erinnern sich auch gern an das, was war. „Wir haben uns immer ein paar Sternstunden geleistet“, betont Waltraut Irmer. Beide lernten sich Weihnachten 1958 bei einer privaten Feier kennen, bei einem Freund. „Als ich ankam, öffnete er mir die Tür und sagte, ,tolle Weiber seien da’. Und er hatte recht“, berichtet der geborene Dessauer. Seine Frau nickt belustigt. „Ich bin in einem Dorf im Vorharz aufgewachsen, in Dörnten“, berichtet sie, „und hatte oft Fernweh!“

Da fand sie mit Wolfgang Irmer den Richtigen. „Er ist schon als Schüler und Dienstanfänger bei der Stadtverwaltung durch halb Europa getrampt, das hat mich beeindruckt. Ich wollte auch die Welt sehen“, sagt die 81-Jährige. „Das haben wir uns gegenseitig versprochen“, ergänzt ihr ein Jahr älterer Mann, der Lehrer werden wollte.

Die Lebensplanung wurde umgeworfen

Schon vor der Hochzeit, „sogar vor der Verlobung, sind wir nach Paris gereist“, berichtet sie, dort habe man bei dem jungen Paar im Hotel nicht weiter nachgefragt. „Aber als wir am 28. Oktober 1960 geheiratet haben und als Hochzeitsreise drei Tage nach Hannover gefahren sind“ – mehr sei finanziell nicht drin gewesen – „hat man uns an der Rezeption nach der Heiratsurkunde gefragt. Wir hätten sonst kein Doppelzimmer bekommen.“

Wolfgang Irmer leistete seinen Grundwehrdienst ab, „dann griff Chruschtschow mit seinem Berlin-Ultimatum in unsere Lebensplanung ein. Es gab bei der Bundeswehr einen Entlassungsstopp, das weiß heute gar keiner mehr“, sagt er. „Plötzlich war ich Zeitsoldat und die Offiziersausbildung begann. Immerhin war meine junge Familie durch das Unterhaltungssicherungsgesetz abgesichert.“ Acht Jahre, bis 1968, war Irmer bei der Bundeswehr, darunter fünf Jahre in den Niederlanden. er wurde am Ende nach zahlreichen Wehrübungen als Oberstleutnant ausgemustert.

Sie spielen als Komparsen in Filmen mit

Da hatte er nach nachgeholtem Studium längst seinen Wunschberuf Lehrer angetreten, arbeitete von 1972 bis zur Pensionierung 2003 an der Streitbergschule, bis diese wegen Kindermangels geschlossen wurde. Zwei Töchter und einen Sohn haben die Irmers großgezogen, unternehmen mit den erwachsenen Kindern immer noch ab und an gemeinsame Urlaube. „Die weitesten Reisen nach Hawaii und Neuseeland haben wir aber zu zweit unternommen“, sagt das Paar.

Im fortgeschrittenen Leben haben sich die Eheleute ein besonderes Hobby zugelegt: Sie haben als Komparsen in manchen Filmen im Kino und Fernsehen mitgespielt, darunter Tatort mit Maria Furtwängler, Alles Klara mit Wolke Hegenbarth und auch bei Monuments Men mit George Clooney – „der mir übrigens auch die Hand gegeben hat“, berichtet Wolfgang Irmer. Auch das war eine Sternstunde!