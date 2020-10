An der Spitze des Gesundheitsamtes durch die Corona-Krise

Dr. Gerhard Wermes liebt die Herausforderung. Und wer mitten in der Corona-Pandemie die Leitung eines Gesundheitsamtes übernimmt, muss diese Voraussetzung ohne jeden Zweifel erfüllen. Zumal Gesundheitsämter schon vor der aktuellen Krise an einem Mangel an Amtsärzten krankten.

Amtsärzte fehlen

Der herrschende Ärztemangel verschärft sich noch einmal im öffentlichen Gesundheitswesen. Die Gründe sind laut Wermes vielfältig. Das Problem beginne schon an den Universitäten. In Deutschland gebe es keinen Lehrstuhl für das öffentliche Gesundheitswesen. Der Amtsarzt komme in der Wahrnehmung der Medizinstudenten oft gar nicht vor.

In der Braunschweiger Behörde sind aktuell zweieinhalb Arztstellen unbesetzt, darunter auch die Stelle der stellvertretenden Amtsleitung. Seit Jahren fehlt im Sozialpsychiatrischen Dienst ein zweiter Psychiater. Wermes hofft auf Bewerbungen.

Gesundheitsämter haben Schlüsselstellung in Pandemie-Eindämmung

Und dann Corona: Bundeswehrsoldaten, Studierende, Beschäftige aus anderen Behörden und Abteilungen werden an die Hamburger Straße abgeordnet, um etwa bei der Kontaktnachverfolgung und den Quarantäne-Anordnungen zu unterstützen. Dr. Gerhard Wermes, der auch Vorsitzender des niedersächsischen Landesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitswesen ist, ist sich sicher: Neben den Hygiene-Maßnahmen ist ein gute Strategie der Gesundheitsämter der zweite wichtige Baustein zur Eindämmung der Virus-Verbreitung. „Wenn beides gut funktioniert, bin ich optimistisch. Aber wir alle müssen die Hygieneregeln auch einhalten. Infektionen sehen wir dort, wo die Regeln missachtet wurden.“

Neuer Amtsleiter mit Erfahrung

Mit Wermes (57) ist ein erfahrener Amtsarzt nach Braunschweig gekommen. Seit 20 Jahren ist der gebürtige Papenburger, der im belgischen Gent und in Münster Medizin studierte, in leitender Funktion tätig: Anfangs als Leiter des Gesundheitsamtes in Uelzen, 2006 übernahm er zusätzlich die Leitung der benachbarten Behörde für Lüchow-Dannenberg.

In Braunschweig steht er an der Spitze eines großstädtischen Gesundheitsamtes mit knapp 90 Planstellen und mehr als 100 Mitarbeitenden. „Die vielen Möglichkeiten hier haben mich gereizt“, sagt er. Das öffentliche Gesundheitswesen sieht er hier gut aufgestellt., Was er weiter vorantreiben möchte, ist unter anderem die Vorsorge für Kinder und Jugendliche.

Erstklässler: Schulrelevante Auffälligkeiten früher erkennen

Ein Projekt, das auch Wermes am Herzen liegt: Das Gesundheitsamt will schulrelevante Auffälligkeiten bei Kindern in Verhalten, Sprache, Motorik und Wahrnehmung nicht erst wie in der Vergangenheit bei den Schuleingangsuntersuchungen, sondern schon im Kindergarten feststellen. So soll therapeutisch rechtzeitig gegengesteuert werden können, um Bildungshemmnisse abzubauen.

Wermes wirbt für mehr Grippe-Impfungen

Die Prävention möchte der neue Gesundheitsamtsleiter ebenfalls beim Impfschutz ausbauen. „Bei der Grippe-Impfung gibt es auch in Braunschweig Nachholbedarf“, meint er. 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung ließen sich gegen Grippe impfen. „Es dürften deutlich mehr werden. Dafür möchte ich gern werben, um schlimme Krankheitsverläufe zu verhindern.“

Modellprojekt „Gemeindepsychiatrisches Zentrum“

Darüber hinaus geht es Wermes auch um die Förderung des Anfang des Jahres vom Land initiierten Modellprojekts „Gemeindepsychiatrisches Zentrum“, das mit einer „Koordinierungsstelle Seelische Gesundheit“ beim Gesundheitsamt angesiedelt ist. Bei Bedarf werden seit kurzem mobile Teams zu Menschen geschickt, die an einer schweren psychischen Erkrankung leiden. Die Idee: Solch multiprofessionelle Teams unterstützen Betroffene in ihrer vertrauten Umgebung und begleiten sie auch längerfristig. Zwangseinweisungen und stationäre Aufenthalte in der Psychiatrie sollen auf diese Weise möglichst vermieden werden. Anbieter sozial-psychiatrischer Hilfen beteiligen sich an dem Projekt.

Gesundheitsamt an der Hamburger Straße sanierungsbedürftig

Ein anderes Thema, mit dem der neue Amtsleiter in Braunschweig konfrontiert ist: Das Gebäude an der Hamburger Straße gilt seit langem als sanierungsbedürftig. Doch schätzt die Stadt den baulichen Zustand noch nicht als so desolat ein, dass das Vorhaben die Prioritätenliste anführen müsste. Planungen sollen demnach 2023 beginnen, hieß es im Februar seites der Stadtverwaltung. „Im Entwurf des Investitionsplans 2019 bis 2023 für 2023 wurde eine erste Planungsrate von 400.000 Euro eingestellt.“ Für die anschließende Sanierung sei ein grober erster Kostenrahmen von rund 12 Millionen Euro ermittelt worden. Weitere Schritte würden erst im Vorfeld oder im Zuge der Planung geklärt und definiert. Das gelte auch für die weiteren Fragen wie nach einem möglichen Ersatzgebäude oder die Frage eines Neubaus.

Bald kein Platz mehr für weiteres Personal in Corona-Krise

Aktuell steht das Gesundheitsamt vor dem Problem, das zusätzliche Personal zur Bewältigung der Corona-Krise unterzubringen. Frühere Besprechungsräume werden Wermes zufolge zu Containment-Räumen umgebaut. Aus Einzelzimmern werden Doppelbüros. „Wir rücken zusammen. Doch wenn wir das Personal wegen steigender Corona-Zahlen weiter aufstocken müssen, können wir nicht mehr alle unterbringen. Wir sind deshalb auf Immobiliensuche.“ Andere städtische Liegenschaften würden in die Überlegungen ebenso einbezogen wie Container oder Zelte als Lösungen auf Zeit.