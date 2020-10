Soroptimist Club Braunschweig bringt Benefiz-Adventskalender

Der Soroptimist Club Braunschweig bietet auch in diesem Jahr den Benefiz-Adventskalender Braunschweiger Land zum Verkauf für karitative Zwecke an. Es ist bereits der 15. Kalender – und bisher konnten damit bereits rund 350.000 Euro Erlös für Benefiz-Projekte erzielt werden – ein außergewöhnlicher Erfolg, der auch 2020 fortgesetzt werden soll.

Das liegt auch an der Wiedererkennung, es sind stets wunderbar weihnachtlich verwandelte bekannte Bauwerke aus Braunschweig und Wolfenbüttel. Mittlerweile handelt es sich dabei sogar um Sammlerobjekte, wie man beim Soroptimist Club weiß. Gestalterin dieser festlichen Architekturbilder ist Claudia Albrecht.

Der Erlös kommt auch in diesem Jahr sozialen Einrichtungen in der Region zugute und geht beispielsweise an die Frauenschutzhäuser in Braunschweig und Wolfenbüttel, an die Frauenberatungsstelle Braunschweig, an SalAWO Wolfenbüttel, an das Landeszentrum für Hörgeschädigte in Braunschweig und an Studentinnen der TU Braunschweig und der Ostfalia Wolfenbüttel. International unterstützt der Frauenclub den jüdisch-arabischen Kindergarten Ein Bustan in Braunschweigs Partnerstadt Kiryat Tivon.

Viele Geschäfte in Braunschweig und Wolfenbüttel haben für den Kalender insgesamt 120 Gutscheine gegeben, die jeweils 50 Euro oder mehr wert sind – und die der Käufer gewinnen kann.

Der Kalender wird ab Montag, 2. November, u.a. bei Graff in Braunschweig, bei Bücher Behr in Wolfenbüttel und in weiteren Buchhandlungen und Geschäften für 5 Euro verkauft. Informationen auch unter www.clubbraunschweig.soroptimist.de