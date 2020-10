In der Braunschweiger Innenstadt treffen sich am Samstag gegen 12.30 Uhr Uhr die „Querdenker“ auf dem Schlossplatz. Es ist die erste angemeldete Großveranstaltung der Coronaskeptiker in dieser Stadt. Laut dem Flyer, die in den vergangenen Tagen in den Briefkästen vieler Haushalte gelandet ist, wollen sie „Gesicht zeigen“ für „Frieden, Freiheit, Vertrauen, Menschlichkeit und Demokratie“.

Die Innenstadt ist an diesem Samstag ziemlich leer, wegen des Feiertags haben die Geschäfte geschlossen. Kurz vor Veranstaltungsbeginn stehen rund 200 Personen rund um die kleine Bühne auf dem Schlossplatz. Es gilt Maskenpflicht. Die Polizei hatte angekündigt, die Einhaltung dieser Auflage zu kontrollieren und durchzusetzen. „Querdenker“ demonstrieren in der Braunschweiger Innenstadt „Querdenker“ demonstrieren in der Braunschweiger Innenstadt Demo der "Querdenker"-Bewegung in Braunschweig am 31. Oktober 2020. Foto: Stefan Lohmann/regios24 / regios24

„Querdenker“ demonstrieren in der Braunschweiger Innenstadt Demo der "Querdenker"-Bewegung in Braunschweig am 31. Oktober 2020. Foto: Stefan Lohmann/regios24 / regios24

„Querdenker“ demonstrieren in der Braunschweiger Innenstadt Demo der "Querdenker"-Bewegung in Braunschweig am 31. Oktober 2020. Foto: Stefan Lohmann/regios24 / regios24

„Querdenker“ demonstrieren in der Braunschweiger Innenstadt Demo der "Querdenker"-Bewegung in Braunschweig am 31. Oktober 2020. Foto: Stefan Lohmann/regios24 / regios24

„Querdenker“ demonstrieren in der Braunschweiger Innenstadt Demo der "Querdenker"-Bewegung in Braunschweig am 31. Oktober 2020. Foto: Stefan Lohmann/regios24 / regios24



„Querdenker“ demonstrieren in der Braunschweiger Innenstadt Demo der "Querdenker"-Bewegung in Braunschweig am 31. Oktober 2020. Foto: Stefan Lohmann/regios24 / regios24 Klage gegen Auflagen gescheitert Zu Beginn der Veranstaltung werden die Teilnehmer begrüßt. Die Rednerin weist auf die Maskenpflicht und Mindestabstand hin, „sonst wird die Veranstaltung aufgelöst. Vor Gericht haben wir mit unserer Klage gegen die Auflagen leider nicht Recht bekommen.“ Gegen 12.50 Uhr sind geschätzt 350 Personen auf dem Schlossplatz. Die meisten haben ihre Masken inzwischen aufgesetzt. Daniel Igwe aus Hagen spricht auf dem Podium, er ist in der Szene bekannt für sein ironisches „Liebeslied an die Antifa“. Rund 1500 Teilnehmer erwartet Gegen 13 Uhr wollen Demonstranten durch die Stadt ziehen. Die Aufzugsroute: Platz am Ritterbrunnen - Steinweg - Richtung Ruhfäutchenplatz - Marstall - Schild - Meinhardshof - Lange Straße - Kreuzung Ecke Güldenstraße - Lange Straße - Gördelingerstraße - Brabandtstraße - Am Bruchtor - Friedrich-Wilhelm-Platz - Kalenwall - Theodor-Heuß-Straße - Eisenbütteler-Straße. Höhepunkt der Veranstaltung soll die Abschlussveranstaltung auf dem Harz-und-Heide-Gelände um 15 Uhr sein. Die Anmelder der Versammlung erwarten dort rund 1500 Teilnehmer. Als Redner angekündigt sind unter anderem Carola Jared-Kistel, Markus Haintz, Sven und Tom Lausen und Guido C. Hofmann. Gegenveranstaltung wurde abgesagt Die Gegenveranstaltung vom Bündnis gegen Rechts ist abgesagt worden. Begründet hatte das Bündnis die Absage seiner Kundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit mit den schnell steigenden Corona- Infektionszahlen. Die Veranstaltung hatte unter dem Motto „Gerade denken, für die Gesundheit und das Leben! Gegen Verschwörungstheorien und Nazis!“ stattfinden sollen. Das Bündnis ist überzeugt davon, dass die „Querdenker“ immer wieder Botschaften mit rassistischen und antisemitischen Inhalten verbreiten.