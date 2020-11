Vierer-Buzzer für Braunschweiger bei „The Voice“

Was ein Sechser im Lotto ist, das ist ein „Vierer-Buzzer“ in der TV-Show „The Voice of Germany“. Das heißt nämlich: Alle Juroren halten jemanden für so gut, dass sie ihn in ihrem Team haben wollen. So war es bei Vojtěch Zakouřil am späten Sonntagabend. Der 24-Jährige aus Braunschweig konnte mit seiner modernen Sia-Version von „California Dreamin’“ die Jury bei den Blind Auditions restlos überzeugen und hat es in die Battles geschafft.

Vojtěch Zakouřil ist natürlich überglücklich: „Ich konnte es fast nicht glauben, als sich ausgerechnet Samu und Rea zuerst umgedreht haben. Kurz danach drehte sich ein Stuhl nach dem anderen – das Gefühl war unbeschreiblich. Aber ich musste natürlich den Song noch zu Ende bringen und konnte das alles erst gar nicht richtig realisieren“, erzählt er unserer Redaktion. Am Ende des Songs musste er mit den Tränen kämpfen, so glücklich und erleichtert war er.

Seine Wahl fiel auf die Coaches Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld

Im Vorfeld hatte sich der junge Mann, der in Prag aufgewachsen ist und am dortigen Konservatorium studiert hat, gut über alle Juroren informiert: „Nico Santos und seine Musik kannte und mochte ich schon vor ,The Voice of Germany’. Ich hatte auch von Mark Forster schon gehört. Als ich die Namen aller Coaches kannte, habe ich natürlich ein bisschen recherchiert.“ Samu Haber and Rea Garvey, erfuhr er, stehen eher für die „rockige“ Seite von „The Voice of Germany“: „Da sehe ich mich weniger. Ich hoffte, dass sich Nico oder ,Catterkloß’ für mich umdrehen werden, da ich mich bei deren Musik am besten aufgehoben fühlte.“

So der Plan. Dann stand er dort, schaute allen Juroren in die erwartungsfrohen Gesichter - und musste vor laufender Kamera die schwere Entscheidung treffen, wer seine Coaches sein sollen. Die Juroren waren voll des Lobes. Samu Haber sagte: „Das ist der coolste Moment für uns in dieser Show, wenn wir uns umdrehen und vor uns ein potenzieller Gewinner steht.“ Nico Santos fand: „Deine Stimme hat eine unheimliche Range, die sich jeder Sänger wünscht.“ Yvonne Catterfeld fand’s auch ziemlich gut, war aber erst etwas irritiert: „Als ich dich noch nicht sehen konnte, dachte ich , du wärst eine Frau.“ Dennoch: Vojtěch Zakouřil entschied sich für Stefanie Kloß (Silbermond) und Yvonne Catterfeld: „Die Entscheidung kam wirklich aus dem Bauch heraus“, sagt er.

In Tschechien hatte er bereits zwei Hits in den Charts

War er bei seinem Auftritt sehr nervös? Vojtěch Zakouřil antwortet: „Ehrlich gesagt – es war nicht so schlimm. ich habe mich so gut wie möglich vorbereitet – das hat mir schon immer geholfen, gelassen an Auftritte heranzugehen. Ich habe ja bereits auf vielen Bühnen gesungen und auch Fernseh- und Videoproduktionen gemacht, so dass die Situation nicht völlig neu für mich war.“

In Tschechien hat er bereits eine kleine Musikkarriere hinter sich: Vojtěch Zakouřil hatte dort als Teenager an einer Castingshow teilgenommen und anschließend zwei Hits in den Charts. Bei „The Voice“ erzählte er: „Ich hatte einen schlechten Manager. Er ruinierte nicht nur meine Karriere, sondern auch meine Träume.“ Nach Deutschland sei er gekommen, um einen Neuanfang zu wagen. Er sagt: „Castingshows können ein Leben verändern – ich habe es erlebt.“

Die Studio-Musiker sind für ihn die „heimlichen Stars“ der Show

Dann lobt der studierte Komponist für Pop-Musik noch die Studio-Band: „Die Band ist für mich einer der ,heimlichen Stars’ der Show: Die Musiker sind unglaublich professionell und vielseitig – und niemand kennt ihre Namen! Sie haben mir den Song so arrangiert, dass er genau zu meiner Stimme passt.“ Ihre Professionalität habe auf ihn ausgestrahlt und ihm während des Auftritts sehr geholfen, sich ausschließlich auf seinen Gesang zu konzentrieren: „Es war für mich eine tolle Erfahrung, mit diesen absoluten Profis zusammenarbeiten zu dürfen.“

Die Sendung „The Voice of Germany“ ist immer donnerstags und sonntags ab 20.15 Uhr zu sehen, im Wechsel auf ProSieben und Sat1.