Die Grünflächen-Verwaltung will das Spenden für zusätzliche Bäume in Braunschweig noch attraktiver machen. In Vorbereitung ist: Per Internet kann abgefragt werden: Wo im Stadtgebiet ist noch Platz?

Endspurt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, habe der Testbetrieb bereits begonnen. Demnächst wird das Ergebnis einer großen Fleißarbeit zu sehen sein. Denn die Mitarbeiter haben tatsächlich das Stadtgebiet darauf untersucht, wo leere Baumscheiben darauf warten, bepflanzt zu werden. Dazu wird zurzeit Braunschweigs Baumkataster erweitert. Dabei handelt es sich um eine Karte, die man auf der Internetseite der Stadt Braunschweig findet. Die Karte gibt zurzeit nur an, wo im Stadtgebiet Bäume stehen. Detailreich wird jeder Baum beschrieben. Für das Spendenprogramm gilt: Baumscheiben, die die Stadtverwaltung ohnehin bepflanzen will, werden nicht ausgewiesen. Spenden sollen für zusätzliche Bäume sorgen. Das Programm selbst wurde auf Anregung der CDU im Februar gestartet. 16 Stadtbäume wurden seither gepflanzt. Mehr, so die Verwaltung, wären sicher möglich gewesen. Doch geplante Werbe-Aktionen, zum Beispiel am Tag des Baums, fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Gleichwohl: Rund 170 Stellen im Stadtgebiet sind noch frei. Flächen gibt es freilich noch mehr: Eine Untersuchung von Parks, Spiel- und Jugendplätzen sowie Freiflächen an öffentlichen Gebäuden wird vorbereitet. In Vorbereitung ist zudem, das Spenden selbst deutlich zu vereinfachen. Der Zugriff auf Formulare soll erleichtert werden. Das Bauspenden-Programm sieht allerdings nicht nur vor, Einzelbäume zu pflanzen. Es sollen auch ganze Flächen zusätzliche Bäume erhalten. In Volkmarode soll „Im Kieffeld“ eine Bepflanzung mit Obstbäumen alter Sorten erfolgen. Dort besteht bereits ein Gestaltungskonzept. Etwas komplizierter ist es im Westpark. Dort sollen Spenden dafür sorgen, dass zusätzlich heimische sowie stadtklimaverträgliche Baumarten gepflanzt werden, die eine hohe ökologische Bedeutung haben. anfragen, so die Grünflächen-Verwaltung habe es zwar bereits gegeben. Es fehlt allerdings noch ein Konzept, wo im Park die Bäume gepflanzt werden. Dieses Konzept mit weiteren Details zum Spenden-Programm soll demnächst vorgestellt werden.