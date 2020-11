Lockdown 2.0 – Braunschweigs Wirte kämpfen um jeden Gast

Die Gastronomen um Lars Nußbaum vom „Tresor“ und dem „Heinrich“, Andrea C. Marannano vom „Al Trullo“, Giorgio Puma von „Guido’s Pizzeria“ & Co. hatten ihren Plan B, den abgespeckten Corona-Fahrplan, noch in der Schublade liegen und können nun auf ihre Erfahrungen vom ersten Lockdown im Frühjahr zurückgreifen. Und ihre Zettelwirtschaft hat nun auch endlich ein Ende. Seit Montag Kneipen, Restaurants und Bars zu. Und das ist für die Inhaber erneut ein harter Schlag. Damit hatten sie nicht gerechnet. Und viele wissen nicht, wie es weitergehen soll.

Was ist mit der „Rheinischen Republik“?

Die Inhaberin der „Rheinischen Republik“ in der Neuen Straße hat es hinter sich. Sie hat ihr Lokal eigenen Angaben zufolge an einen bekannten Braunschweiger Gastronomen verkauft – mitsamt Name, Inventar und Speisekarte, die leicht überarbeitet an den Neustart gehen werde. Wann der komme, das sei nun plötzlich wieder offen.

Im „Eichenwald“ kann man Essen abholen

Tim Frede bietet im „Eichenwald“ ein Abhol-Service an. Foto: Norbert Jonscher

Tim Frede (34) und sein Team im „Eichenwald“ in Mascherode wollen sich dem Lockdown 2.0 nicht komplett beugen und das beliebte Lokal komplett dicht machen, wie es einige andere Betreiber gemacht haben. Sie bieten ab sofort einen Abholservice an. Gerichte zum Mitnehmen. Und der laufe nun allmählich wieder gut an, sagt der Wirt, der weiß: Die Einnahmen, der er daraus erzielt, könnten auf der anderen Seite die vom Bund versprochen Zuschüsse für ihn verringern. Aber das sei ihm egal, sagt der 34-jährige Mascheroder, der, wie alle anderen auch, ein bitteres Jahr hinter sich hat. Ostern geschlossen, am Muttertag auch, keine Konfirmations-, keine Einschulungsfeiern. Wenigstens die Spargelzeit im Mai/Juni ging es so lala, als die ersten Gäste wieder kommen durften – und nun das dicke Ende. Bis Ende November ist der „Eichenwald“ vorerst zu. Jetzt, wo die Braunkohlwanderungen beginnen, die Grünkohl- und die Gänsezeit angesagt ist.

Und an das Weihnachtsgeschäft mag Frede noch gar nicht denken. Er rechnet nicht damit, dass sich die Infektionszahlen bis dahin nicht in dem Maße erholt haben werden, dass er wieder aufmachen kann. Mutter Waltraud kann das alles gar nicht fassen. „Ich arbeite jetzt 46 Jahre hier. So ein Jahr haben wir noch nicht erlebt.“

Winterzelt wieder abgebaut

Ärger auch bei Giorgio Puma und seinen Leute in „Guidos Pizzeria“ in der Neuen Straße. Da hat man eine tolle Idee mit dem beheizten Winterzelt vor der Tür, das bei den Gästen auch gut ankommt. Und dann kann man wieder einpacken. Gäste dürfen dort bis auf weiteres nicht bewirtet werden. Immerhin, der Außerhaus-Verkauf brummte bereits am ersten Tag. Die meisten Kunden wohnen oder arbeiten hier in der City gleich um die Ecke. Das ist ein Pfund für das „Guidos“, das im Umreis von fünf Kilometern ausliefert.

Wie geht es weiter?

Bernd Weymann, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes, glaubt nicht, dass die Restaurants und Kneipen noch vor Weihnachten wieder öffnen können. Zu hoch seien die Corona-Zahlen. „Man hat’s ja jetzt in Bayern gesehen. Da gab’s nach nach 14 Tagen auch keine Besserung.“ Die Situation sei prekär. Die Rücklagen seien aufgebraucht. Und dabei sei der Betrieb in den letzten Wochen auf einem guten Weg gewesen. „Es steckte wieder Dynamik drin.“ Umso ärgerlicher, dass nun die Branche der zweite Lockdown trifft. Weymann: „Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass wir noch einmal zuschließen müssen.“ Das so wichtige Weihnachtsgeschäft sei gerade angelaufen, Feiern seien angemeldet worden. Über Nacht dann alles auf Null.

Vor allem die „Kleineren“, das habe man gelernt, hätten jetzt kaum noch Möglichkeiten, sich zu retten. „Das Außerhaus-Geschäft hat sich für sie überhaupt nicht bewährt. Zu hoch waren die Kosten.“ Die Mitarbeiter befänden sich in einer Starre. Nicht nur die erneute Kurzarbeit, auch die fehlenden Trinkgelder träfen sie hart. Die von der Regierung angekündigten Überbrückungshilfen für November seien zwar erstmal eine Summe. Bis zu 75 Prozent der Vorjahresmonatsumsatzes sollen Gastronomen erhalten. Weymann ist sich jedoch sicher: „Es gibt hier mit Sicherheit noch die eine oder andere Überraschung. Zum Beispiel, wenn Zuschüsse zurückgezahlt werden müssen.“

Erst im Frühjahr werde man sehen, wie die Branche durchgekommen ist.

Was tut die Stadt?

Unterdessen hat die Stadt Braunschweig den Wirten unter die Arme gegriffen – und im Internet eine Übersicht für Abhol- und Lieferangebote von Braunschweiger Gastronomie und Einzelhandel erstellt. Motto: Online bestellen, abholen oder liefern lassen und dabei die lokalen Betriebe unterstützen. Unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern finden Interessierte eine Übersicht der Abhol- und Lieferangebote von Cafés und Restaurants sowie Dienstleistern und Geschäften in der Löwenstadt. So könne die Braunschweiger Angebotsvielfalt von Gastronomie und Einzelhandel auch weiterhin genutzt und zu ihrer Erhaltung beigetragen werden, heißt es.

„Der Service gibt allen Betroffenen die Chance, zumindest einen Teil der Umsatzeinbußen trotz der erneut verordneten Schließungen und Einschränkungen abzufangen“, erklärt Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung. „Die über 500 verschiedenen Abhol- und Lieferangebote eröffnen zahlreiche Versorgungsmöglichkeiten, um auch weiterhin in den Genuss der abwechslungsreichen Gerichte der Gastronomie und der großen Vielfalt des Einzelhandels hier in Braunschweig zu kommen. Darüber hinaus bieten sie den Nutzerinnen und Nutzern die Gelegenheit, ihr Stammcafé oder Lieblingsrestaurant sowie den lokalen Einzelhandel unter den aktuellen Bedingungen auch weiterhin zu unterstützen.“Händlerinnen und Händler sowie Gastronominnen und Gastronomen, die ihr Abhol- und Lieferangebot noch nicht registriert haben, können dies nach wie vor über ein Meldeformular unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern vornehmen.