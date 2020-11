Braunschweiger: „Wer kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln?“

Die Hygiene-Auflagen sind streng – und nicht alle halten sich daran. Unser Leser Dietmar Ginsel meldete sich kürzlich mit Kritik an einem Friseur in der Redaktion: „Bei meinen letzten Besuchen dort konnte ich nicht feststellen, dass Kontaktverfolgungslisten geführt werden – beziehungsweise wurde ich niemals nach meinen Daten gefragt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die dort tätigen Friseure oft den Mund-Nasenschutz nach unten schieben, so dass die Nase frei ist. Ein Händewaschen nach jedem Kunden konnte ich nicht beobachten.“

Da er sich vor einer ungehemmten Ausbreitung des Corona-Virus sorge, habe er sich an die Polizei gewendet – die habe ihn wiederum an das Ordnungsamt verwiesen. „Dort sagte mir die Dame am Telefon, dass das Ordnungsamt keine Zeit habe, bei den vielen Aufgaben solche Überprüfungen vorzunehmen“, so Ginsel. Er sei nun verunsichert, wer für die Überprüfung der Hygieneregeln zuständig ist.

„Wenn diese Überprüfungen nicht zumindest stichprobenhaft durchgeführt werden, sind die Betriebe die gelackmeierten, die diese Listen führen, und die anderen lehnen sich zurück und lachen sich ins Fäustchen“, schreibt er. „Das Gesundheitsamt kann somit eine Kontaktverfolgung nur bei den Betrieben machen, die diese Kontaktverfolgung vorlegen können. Gerade ein Friseurbesuch ist doch für eine Virusübertragung nicht gerade ungefährlich wegen der körperlichen Nähe.“

Stadt: Wir gehen allen Beschwerden nach

Die Stadtverwaltung erläutert auf Nachfrage, dass Bürger mutmaßliche Verstöße gegen Corona-Regeln beim Bürgertelefon unter (0531) 470-1 oder per Mail beim Zentralen Ordnungsdienst melden können: zentraler.ordnungsdienst@braunschweig.de.

Stadtsprecher Rainer Keunecke betont: „Sämtlichen hier eingehenden Beschwerden und Meldungen über Verstöße gegen die jeweils aktuelle Corona-Verordnung wird nachgegangen, indem Außendienstmitarbeiterinnen oder -mitarbeiter eine Vorortkontrolle durchführen. Auch in diesem Einzelfall ist dies erfolgt, und zwar im Rahmen der Kontrollaktion in den Nachmittagsstunden des 27. Oktober 2020. Allein bei dieser Aktion von Polizei und Zentralem Ordnungsdienst wurden 128 Betriebe überprüft.“ Allerdings: „Zu beachten ist, dass Beschwerdeführer oder Hinweisgeber nie eine Rückmeldung über das Ergebnis der Kontrollen erhalten, da dies gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen würde.“

Polizei: Verstöße werden konsequent verfolgt

Die Braunschweiger Polizei hat in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt intensive Kontrollen durchgeführt – sowohl aufgrund von Hinweisen als auch aus eigener Initiative. Verstöße würden konsequent verfolgt, betont die Polizei. „Selbstverständlich können sich die Bürgerinnen und Bürger, ergänzend zu den bereits genannten Kontaktmöglichkeiten bei der Stadt Braunschweig, auch an die Polizei wenden“, sagt Polizeisprecher Dirk Oppermann. Dies sei online über www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de möglich. Außerdem würden Hinweise natürlich auch telefonisch oder persönlich in den Dienststellen entgegengenommen.

