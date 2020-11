Polizei Braunschweig fandet mit Phantombild nach Trickdieb

Die Polizei Braunschweig fandet mit einem Phantombild nach einem Mann, der einem 80-Jährigen in Heidberg dessen hochwertige Uhr gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, sprach der junge Mann bereits am 1. August den 80-Jährigen im Einkaufszentrum Heidberg an. Der junge Mann zeigte sich höflich und wirkte vertrauenserweckend. Im Gespräch bot er an, dem älteren Herrn die Haare zu schneiden. Gemeinsam begaben sich dann in die nahe gelegene Wohnung des 80-Jährigen.

Hier forderte der vermeintliche Friseur den Mann auf, seine hochwertige Armbanduhr abzulegen. Die Uhr sollte nicht verschmutzt werden. Der Senior befolgte die Aufforderung nach einigem Zögern, legte die Uhr in der Wohnung ab und ließ sich auf dem Balkon die Haare schneiden. Zwischendurch ging der junge Mann zurück in die Wohnung – er gab vor, das Telefon gehört zu haben.

Täter verschwindet plötzlich aus der Wohnung – mit ihm die Armbanduhr

Nachdem die Haare geschnitten waren, verließ der junge Mann plötzlich die Wohnung. Mit ihm war auch die Armbanduhr im Wert von 15.000 Euro verschwunden. Der Senior erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Das Amtsgericht Braunschweig hat nun den Beschluss erlassen, mit Hilfe eines Phantombilds nach dem Trickdieb zu fahnden.

Die Polizei Braunschweig hat dieses Phantombild eines Trickdiebes veröffentlicht. Der junge Mann hat einem 80-Jährigen die Uhr gestohlen. Foto: Polizei Braunschweig

So sieht der Täter aus

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 20 bis 27 Jahre alt

circa 175 Zentimeter groß

schlank

blau-graue Augen

braune Haare, seitlich rasiert, oben kurze, dunkle Rasta-Zöpfe

sprach hochdeutsch

Am Tattag trug der junge Mann ein beigefarbenes Hemd, ein graues T-Shirt, kurze Hosen und weiße Turnschuhe. Zudem hatte ein weißes Trekkingrad.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter (0531) 4762516 zu melden.

red