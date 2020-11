100 Jahre Rollei: Das Erbe wird in Braunschweig fortgeführt

100 Jahre Rollei, was einst 1920 an der Viewegstraße mit Franke & Heidecke begann. Da könnte man natürlich wieder zu einer Sprachschablone greifen („Aufstieg und Fall“) und dann sich noch mal reinknien in diese Geschichte des Verlustes. Erst der Niedergang von Voigtländer und dann sank auch noch Rollei dahin, dieser Braunschweiger Stolz. Man kann über all das nicht schmerzfrei reden.

Gelindert wird unser Wehmut freilich durch all die treuen Seelen auf der Welt, die nicht aufhören wollen, die Braunschweiger Kamera-Konstrukteure von einst zu rühmen. Da hat, lese ich, in den Fünfzigern ein Mann in Tokio sein Erspartes zusammengekratzt, um eine Rolleiflex zu kaufen. Jahrzehnte später vermachte er die Doppeläugige samt Zubehör seinem Enkel, und dieser schrieb darüber einen rührenden Bericht für ein japanisches Fotomagazin. Die vererbte Kamera funktioniert immer noch.

Der Rollfilm hatte nur 12 Aufnahmen

Zur globalen Rollei-Nostalgie gehört, dass Fans und Sammler sich 1999 zum „International Rolleiclub“ zusammenschlossen. Digitalverweigerer aller Kontinente begreifen die Rolleiflex als Wunderwerk der Feinmechanik und als Kulturgeschichte, die aufbewahrt werden muss.

In einer früheren Ausgabe des Magazins „Klassik-Lust“ steht folgender Satz: „Jede andere Profimittelformatkamera ist gegen die Rolleiflex so handlich wie ein altrömischer Pflasterstein.“ Der zu verwendende Rollfilm hat übrigens nur 12 Aufnahmen. Eine Limitierung, die zur Konzentration zwingt: Was will ich überhaupt fotografieren?

Auch Filmstars hantierten gerne mit dem Braunschweiger Modell

Die Fünfziger waren die Glanzzeit der Rolleiflex und ihrer Variationen, darunter der etwas schlichteren Rolleicord. Fotoreporter tauchten unter anderem bei Staatsempfängen mit der Rolleiflex auf, was nicht ohne Eindruck blieb. In Bauchhöhe hängend erlaubte sie den schnellen Blick auf das obere Sucherbild. Superleise der Klick und der Filmtransport.

Wenn Starfotograf Helmut Newton sich seinen manchmal nackten Schönen näherte, tat er dies vorzugsweise mit der Rolleiflex. Andere wie Henri Cartier-Bresson, Alfred Eisenstaedt, Robert Doisneau und Vivian Maier benutzten die Rolleiflex bei ihrer Straßenfotografie. Auch Filmstars hantierten gerne mit dem Braunschweiger Modell, so Marilyn Monroe und Fred Astaire.

Nach dem Rollei-Konkurs 1981 haben nachfolgende Firmen unter anderem mit Luxus-Ausführungen von der Rolleiflex Geld verdient, etwa mit der Rollei Aurum (Gold) und der „Royal“, die vierstellige Summen kosteten und heute bei betuchten Sammlern in der Vitrine stehen.

Auf dem traditionellen Braunschweiger Rolleigelände wird von der DW Photo GmbH aktuell die Mittelformat-Kamera Hy6 mod2 angefertigt. Sie kann, wohl einzig auf der Welt, analog und digital verwendet werden.

Mit der Heidoscop (1921) konnte man über zwei parallele Objektive Stereoaufnahmen auf Glasplatten belichten. 1923 folgte eine Heidoscop für den Rollfilm, die Rolleidoscop, aus der sich später der Firmenname ableitete. Die Kamera wurde ein Verkaufsschlager.

Vor den blauen und roten Punkten machen sich die Rolleiflex-Modelle besonders gut. Prospekt aus dem Jahre 1956.

Praktische Ergänzungen zur Rolleiflex. Werbefotografie von 1960.

Heinz Waaske, der legendäre Entwickler der Rollei 35.



Rollei-Techniker Frank Walter Hoffmann und die „Zweiäugige" in seiner Vechelder Wohnung. Seine stattliche Sammlung hat er inzwischen verkauft.

Braunschweiger Fotohistoriker Jörg Eikmann. Zusammen mit dem Paderborner Autor Ulrich Vogt schrieb er 1997 eine Biografie über den Kamerakonstrukteur Heinz Waaske. Titel: „Kameras für Millionen".

Geniales Design. Hoch gehandelt werden heute die Sondermodelle der Rollei 35. Wie hier die goldene Version Classic.

Diese Rolleiflex Royal wurde vor einigen Wochen auf einer Kamerabörse in Braunschweig für 2000 Euro angekauft.

Sondermodell Platin Edition, Prototyp Rot, in früherer Rollei-Werbung.

Zwei Millionen Stück wurden verkauft

100 Jahre Franke & Heidecke bleiben ferner ewig verbunden mit dem Welterfolg der Rollei 35, einer von Heinz Waaske genial komponierten Kleinbildkamera, nicht größer als eine Zigarettenschachtel. Zwei Millionen Stück wurden verkauft.

Der Braunschweiger Fotohistoriker Jörg Eikmann und der Paderborner Autor Ulrich Vogt haben schon 1997 Waaske mit einer Biografie geehrt. Titel: „Kameras für Millionen“. Keiner in Deutschland wollte Waaskes Konstruktion haben. Doch dann griff Rollei zu. Deren Werbeabteilung schenkte der englischen Queen eine goldglänzende Sonderedition. Und wie freute man sich in Braunschweig, als die Königin damit tatsächlich fotografierte, beispielsweise bei Reitveranstaltungen.

Technikgeschichte bis zum letzten Schräubchen

Der Braunschweiger Kameraentwickler Claus Prochnow, 2008 im Alter von 78 Jahren verstorben, hat alle in 100 Jahren produzierten Rollei-Kameras in sechs Bänden vorgestellt. Technikgeschichte bis zum letzten Schräubchen. Die Bände zwei und drei waren bald vergriffen und sind heute gebraucht kaum unter 200 Euro zu haben.

Das Weltunternehmen Rollei ist nicht mehr. Doch tröstlich, dass Geschäftsführer Hans Hartje mit seiner DW Photo GmbH und wenigen Spezialisten auf dem einstigen Rolleigelände das Erbe von Paul Franke und Reinhold Heidecke weiterführt. Das Team baut in kleiner Serie eine Mittelformatkamera, die sowohl analog als auch digital funktioniert: die „hy6 Mod2.“ Ein einmaliges Konzept.

Es existiert im Übrigen bei Hamburg noch ein Fotounternehmen, das nach dem Erwerb der Namensrechte sich Rollei nennen darf.

Zu guter Letzt: Die umfangreichste Sammlung an Braunschweiger Fotoapparaten (Vogtländer, Rollei), an Mikroskopen und Linsen befindet sich mit 1200 Exponaten im Besitz des Städtischen Museums. Dessen Leiter Dr. Peter Joch plant gerade eine Industrieausstellung. In diesem Zusammenhang werden auch die attraktivsten Rollei-Modelle aus 100 Jahren gezeigt.