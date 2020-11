Elektro-Tretroller erobern Braunschweigs Straßen und Radwege. Doch der Ärger um falsches Abstellen reißt nicht ab. In der jüngsten Ratssitzung fragte die BIBS nach. Denn, so Ratsherr Wolfgang Büchs: „Eigentlich war das so nicht beabsichtigt.“

Der BIBS-Ratsherr verwies auf ein sogenanntes Qualitätsagreement, eine Vereinbarung zwischen Verleihern und Stadtverwaltung, die zum Beispiel regelt, wo E-Scooter nicht abgestellt werden dürfen. Auch die Zahl der E-Scooter in der Innenstadt wurde in der Vereinbarung begrenzt.

Im Raum stand die Frage: Wenn die Vereinbarung nicht eingehalten wird, könnte dann das Verleihen von E-Scootern nicht einfach untersagt werden? Die Antwort des Baudezernenten Heinz-Georg Leuer war unmissverständlich: Nein.

Rechte der Stadt sind begrenzt

Denn, so Leuer: „Die Verleiher brauchen keine Genehmigung. Es handelt sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung. Unsere Rechte sind nicht besonder gut.“

Denn was erlaubt ist und was nicht, regele nicht die Stadt Braunschweig, sondern die Straßenverkehrsordnung und die sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung. „Diese Regelungen erlauben sehr weitreichend die Nutzung und das Abstellen von E-Tretrollern. An diesen Regelungen kann die Stadt Braunschweig nichts ändern.“

Verleihgebiet soll ausgeweitet werden

Dass offensichtlich weit mehr als die in der Vereinbarung genannten 100 E-Scooter in der Innenstadt unterwegs sind, erklärte Leuer mit dem Umstand, dass zwei Verleiher in Braunschweig tätig sind. Zwei Vereinbarungen wurden abgeschlossen. Die genannten Zahlen beziehen sich zudem nur auf das Gebiet innerhalb der Okerumflut.

Fakt sei freilich, so der Stadtbaurat: Weil viele Ausleihen am Wilhelminischen Ring enden, stehen dort besonders viele E-Scooter. „Um die Situation am Ring zu entzerren, soll das Geschäftsgebiet, wie in der Qualitätsvereinbarung skizziert, nach und nach über den Ring hinaus erweitert werden. Die Parkverbotszonen werden in diesem Zuge überarbeitet und angepasst.“

Grundlegende Änderungen stellte Leuer freilich nicht in Aussicht. Er verwies darauf, dass es sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung der Verleiher handele. „Eine extreme Ausweitung der Parkverbotszonen würde von den Anbietern nicht akzeptiert werden können. Die Grundlage zur freiwilligen Zusammenarbeit wäre dann nicht mehr gegeben.“ Er rief in Erinnerung: „Wir haben nur wenige konkrete Rechte. Die Zusammenarbeit ist also sehr wichtig.“

Freifahrtscheine für E-Scooter-Nutzer gebe es darum aber keine. Der Verleiher Tier habe einen zusätzlichen Mitarbeiter eingestellt, der das ordnungsgemäße Abstellen prüfe. Auf den E-Scooter selbst befinde sich eine Telefonnummer, um beim Verleiher falsch abgestellte E-Scooter zu melden. Außerdem, so Leuer: „Polizei und städtische Ordnungskräfte überwachen im Rahmen der Möglichkeiten, wie bei anderen Fahrzeugarten auch, den ruhenden Verkehr. Fehlverhalten wird geahndet.“