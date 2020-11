Ein Staffordshire Bullterrier hat nach Polizeiangaben eine Frau in Thune angegriffen. (Symbolbild)

Braunschweig. Nach einem Hundeangriff in Thune, der sich bereits am 8. Oktober ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Eine 47-Jährige wurde verletzt.

Bullterrier greift Frau in Braunschweig an – Halter hilft nicht

Von einem Bullterrier ist eine 47-jährige Braunschweigerin in Thune angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bereits am 8. Oktober gegen 11 Uhr. Sie sei mit ihrem eigenen Hund in der Feldmark unterwegs gewesen, als ein brauner Staffordshire Bullterrier mit weißer Brustblesse auf sie zugekommen sei – ohne, dass ein Hundehalter sichtbar gewesen sei. Der Hund sei ihr gegen das Gesicht gesprungen. Dabei sei die Frau gefallen und habe sich diverse Verletzungen zugezogen.

Frau bittet Hundehalter um Hilfe, die der verweigert

Während der Hund die Frau weiter attackiert habe, so die Polizei, sei der Hundehalter hinzugekommen. Er habe einen weiteren Bullterrier bei sich gehabt, der weiß gewesen sei. Er habe seinen Hund zurückgerufen, ohne dessen Namen zu nennen. Als die Frau den Mann um Hilfe gebeten habe, habe der abgelehnt und sei einfach gegangen.

Gesuchter soll auffällige Tätowierung am Hals haben

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Hundehalter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank, kurzhaarig und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine auffällige Tätowierung, möglicherweise Flammen, am Hals. Am Tattag habe er eine Bomberjacke und einen Ohrring getragen: (0531) 4763315.

red