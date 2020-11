Die CDU-Ratsfraktion hat die Raumsituation am Wilhelm-Gymnasium und an der Gaußschule kritisiert und in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung erhoben (wir berichteten). Was sagen die Leiter der beiden Schulen und die Stadtverwaltung dazu?

Antje Keller, schulpolitische Sprecherin der CDU, hatte in einer Mitteilung erklärt: „Seit Jahren werden die beiden Braunschweiger Traditionsgymnasien von der Verwaltung stiefmütterlich behandelt. Die Situation dort ist insbesondere angesichts der immensen Investitionen für die Integrierten Gesamtschulen nicht mehr hinzunehmen.“ Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) habe die Situation an den Gymnasien wie erwartet verschärft: „Modernisierungen, Neubauten und Erweiterungen“ seien an den beiden Standorten „zwingend erforderlich“.

Stadtverwaltung und Schulleitungen suchen nach Lösungen

Dass die genannten Gymnasien wie auch andere Innenstadt-Schulen unter Platzmangel leiden, ist seit Langem bekannt – Erweiterungen und Anbauten sind aufgrund der räumlichen Lage aber nicht ohne Weiteres möglich. Die Stadtverwaltung sei dazu im Gespräch mit den Schulleitungen, wie Stefan Lüttenberg sagt, Leiter der Gaußschule: „In diesem Jahr hat der Prozess eine Dynamik bekommen, die wir sehr begrüßen. Die handelnden Personen in der Verwaltung zeigen sich sehr kooperativ.“ Gemeinsam diskutiere man verschiedene Varianten, wie die Situation an den Innenstadt-Schulen entspannt werden könnte, was fehlende Unterrichtsräume und die unbefriedigende Sporthallen-Situation angeht.

An seiner Schule fehlten derzeit mehr als zehn Unterrichtsräume, ein Jahrgang wurde deshalb vorerst an die Kastanienallee ausgelagert. „Dort stehen uns fünf Räume zur Verfügung, die zuletzt von der Technikakademie genutzt wurden“, erklärt Lüttenberg. Als Übergangslösung sei dies in Ordnung: „Aber eine Außenstelle als Dauerlösung wäre nicht in unserem Sinne.“

CDU bezeichnet Außenstellen-Idee als „Flickschusterei“

Im Sommer hatte die Stadtverwaltung erklärt, einen Umzug der Technikakademie an die Salzdahlumer Straße zu prüfen, um an der Kastanienallee Platz zu machen für Außenstellen der Gymnasien. Die CDU bezeichnet das als „Flickschusterei“.

Lüttenberg hat folgende Idee ins Spiel gebracht: Die in die Jahre gekommene Turnhalle auf seinem Schulgelände könnte einem Trakt mit zusätzlichen Unterrichtsräumen weichen: „Dort bekämen wir zwei ganze Jahrgänge unter. Das würde reichen.“ Die CDU unterstützt die Idee und schlägt zudem für das Wilhelm-Gymnasium einen Erweiterungsbau sowie eine neue Sporthalle vor – diese könnte die benachbarte Gaußschule ebenfalls nutzen. An beiden Schulen reichen die jetzigen Kapazitäten der schuleigenen Turnhallen nicht aus, die Schüler weichen für den Sportunterricht auf verschiedenste Hallen im Stadtgebiet aus.

Das Portal des Wilhelm-Gymnasiums: Auch hier fehlt es an Unterrichts- und Differenzierungsräumen. Foto: Philipp Ziebart / Archiv /BestPixels.de

Am Wilhelm-Gymnasium mangelt es an Unterrichts- und Differenzierungsräumen. Schulleiter Volker Ovelgönne: „Es ist massiv eng. Wir unterrichten in jeder Besenkammer. Griechisch und Latein werden im Keller unterrichtet, in Räumen mit Säulen, die zum Unterrichten denkbar schlecht geeignet sind.“ Eine weitere Außenstelle seiner Schule lehnt auch er ab. Die erwähnten Gespräche mit der Stadtverwaltung bezeichnet er als vernünftig und konstruktiv: „Es braucht kreative Ideen und zügige Lösungen.“

Bauvorhaben an 20 Schulstandorten

Sandra Dittmann, neue Leierin des Fachbereichs Schule der Stadt, will den Vorwurf der CDU, die Gymnasien würden „eklatant benachteiligt“, so nicht stehen lassen: „Unser Anspruch ist es, alle Schulen gleichermaßen im Auge zu behalten. Die Dringlichkeiten werden sachgerecht gegeneinander abgewogen.“ Ob wachsende Schülerzahlen, Digitalisierung, Brandschutz oder der hohe Bedarf an Ganztagsplätzen: „Die Bedarfslage ist groß, an vielen Schulen gibt es Investitionsvorhaben.“

Aktuell würden Bauvorhaben an 20 Standorten umgesetzt. „Das finanzielle Budget ist begrenzt, und auch personell kann nur ein bestimmtes Volumen umsetzt werden“, so Dittmann. Zum aktuellen Stand an Gaußschule und WG will die Stadtverwaltung sich nächste Woche äußern. Dittmann sagt nur so viel: „Die Planungen laufen, auch ohne den Antrag der CDU.“