Braunschweiger Modekonzern weiter auf Expansionskurs

269 Geschäfte betreibt das Braunschweiger Modeunternehmen New Yorker in Deutschland, 1140 sind es weltweit in rund 40 Ländern. Und nach wie vor ist die Filiale in der Schuhstraße mit rund 3000 Quadratmetern die größte von allen. Sie wurde in den vergangenen vier Monaten modernisiert. Am Samstag hatte New Yorker zur Wiedereröffnung eingeladen – obwohl die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattgefunden hatten und der Laden gar nicht geschlossen worden war.

Wie Einkaufsmanager Claus Reese beim Rundgang durch die fünf Etagen erläutert, wurde nahezu alles erneuert: neuer Kassenbereich, neues Lichtsystem, neue Umkleidekabinen, neue Fußböden, neue Warenträger, neue große Wäscheabteilung… Der Umbau sei jetzt nötig gewesen, betont er.

Die Filiale war im Herbst 2008 eröffnet worden. „Nach dieser Zeit ist es wichtig, etwas zu machen. Wir müssen immer wieder neue Erlebniswelten schaffen, weil wir ja Gegner des Onlinehandels sind. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber das ist unsere Philosophie. Es geht nicht nur um moderne Fashion, sondern um ein echtes Einkaufserlebnis.“ Und dazu gehöre die ständige Weiterentwicklung der Präsentation und Anordnung der Waren.

„Dem Innenstadtsterben entgegenwirken“

Auf Nachfrage, warum New Yorker nach wie vor keinen Onlinehandel anbietet, selbst in Corona-Zeiten nicht, heißt es seitens des Unternehmens: Es gehe darum, dem Innenstadtsterben entgegenzuwirken.

„Die sinkenden Mieten in den Innenstädten und das Ausbleiben der Besucher hängen auch mit dem Online-Handel zusammen“, sagt Pressesprecherin Charlotte Mahns. „Um faire Bedingungen im stationären Handel schaffen zu können, müssen nach Aussagen unseres Inhabers Friedrich Knapp Entscheidungen in Bezug auf die Regulierung des Online-Handels auf Bundesregierungsebene getroffen werden.“

Die beiden Filialleiterinnen Elisa Busch und Julia Wegner im modernisierten Geschäft. Foto: Peter Sierigk

Starkes Wachstum in den vergangenen Jahren

Stichwort Corona: Auf die Frage, ob aufgrund der Corona-Pandemie Filialschließungen nötig sind, antwortet Mahns: „Wir passen unser Filialportfolio ständig den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen an – auch ohne Corona.“ Entgegen dem allgemeinen Trend habe New Yorker in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet.

„Wir versuchen ständig, unsere Stores auf den neusten Stand zu bringen. Sei es mit Facelifts, Um- und Anbauten, Neueröffnungen oder Ländereintritten“, sagt sie. „2020 haben weltweit bereits knapp 80 Neueröffnungen und Facelifts stattgefunden. Weitere sind noch für dieses Jahr geplant.“ Auch im nächsten Jahr soll der Expansionskurs weitergehen.

Masken und Jogginghosen sind der Renner

2017 hatte New Yorker die zweite Braunschweiger Filiale in den Schlossarkaden geschlossen. Das Unternehmen begründete dies damals damit, dass sich immer mehr Kunden für das Hauptgeschäft in der Schuhstraße entschieden hätten – zwei nah beieinanderliegende Filialen an einem Standort seien unnötig. In der Schuhstraße arbeiten 60 Mitarbeiter. Bundesweit hat New Yorker 7000 Beschäftigte, weltweit mehr als 18.000.

Einkaufsmanager Claus Reese und Marketingchef Volker Putzmann setzen als nächstes auf den „Black Friday“ am 27. November, den Super-Rabatt-Tag, der bei ihnen auf eine ganze Woche ausgeweitet werden soll. „Es geht zurzeit nur über gute Preise“, sagt Reese. „Die junge Zielgruppe lässt uns zum Glück nicht im Stich.“ Der aktuelle Verkaufsrenner? Er nennt gleich zwei: Masken und Jogginghosen. „Wir haben noch nie so viele Jogginghosen verkauft wie in diesem Jahr.“ Das Homeoffice macht’s möglich.