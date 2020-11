Das Bauhandwerk kann sich in Braunschweig nicht beklagen: Aufträge gibt’s momentan zuhauf. Ein kleiner Streifzug über einige der aktuellen und künftigen Großbaustellen zeigt, wie sich die Stadt jetzt und in den nächsten Jahren verändert.

Beginnen wir mit den Baugebieten: Ganz neue Stadtansichten entstehen zum Beispiel in der neuen Nordstadt, am Alsterplatz in der Weststadt, in Stöckheim an der Endhaltestelle der Straßenbahn, in Rautheim auf dem Gelände der früheren Heinrich-der-Löwe-Kaserne, an der Berliner Straße gegenüber vom Gliesmaroder Bahnhof und am Langen Kamp. Etliche Hundert Wohnungen und Häuser werden dort gebaut, viele davon sind schon bezogen.

Weitere große Baugebiete in Planung

Weitere Baugebiete mit mehreren hundert Wohneinheiten sind in der Planung, zum Beispiel am Holzmoor in Querum sowie an der Ernst-Amme-Straße im Westlichen Ringgebiet. Und in zwei großen Baugebieten hätten die Arbeiten eigentlich schon längst beginnen sollen, doch dort stehen noch juristische Entscheidungen aus: an der Kälberwiese im Westlichen Ringgebiet und an der Trakehnenstraße in Stöckheim.

Ein neues Viertel ganz besonderer Art hat in den vergangenen Monaten gegenüber der Stadthalle immer mehr Gestalt angenommen: das inklusive Quartier St. Leonhard, umgesetzt von der Richard-Borek-Stiftung. Dort befinden sich unter anderem der Internationale Kindergarten und das Internat des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD), die Lukas-Werk-Gesundheitsdienste, Wohnungen der Evangelischen Stiftung Neuerkerode für Menschen mit Behinderung sowie eine Diakoniestation mit einem ambulanten Pflegedienst.

Sanierung der Stadthalle voraussichtlich ab 2022

Apropos Stadthalle: Wäre alles so gelaufen wie vor etlichen Jahren erhofft, dann wäre sie jetzt wohl schon saniert. Doch es kam anders, und die Sanierung verzögert sich immer wieder. Aktuell heißt es, dass es voraussichtlich 2022 losgehen könnte. Bis 2024 wäre die Stadthalle dann geschlossen. Die geschätzten Kosten liegen bei 60 Millionen Euro.

Direkt gegenüber im BraWo-Park steht der Bau des dritten Hochhauses bevor. Die Volksbank BraWo will dort demnächst das Business-Centers III errichten. Der Mieter steht schon fest: Die Stadtverwaltung wird mit rund 550 Beschäftigten einziehen. Zuerst sollen die Mitarbeiter des Rathaus-Neubaus am Bohlweg umziehen. Dieser ist marode und soll möglichst ab 2023 saniert werden. Ein aufwendiges Projekt für die Stadt – ähnlich wie der Bau der Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, die im nächsten Jahr auf die Zielgerade kommen soll. Und wenn das geschafft ist, geht es mit der Sanierung der Hauptfeuerwache weiter ...

Neue Schulen und Kitas

Ach ja, gleich neben der Feuerwehr wird demnächst die 6. IGS gebaut. Sie soll 2027 in Betrieb gehen, und ist nur einer von mehreren Schul-Neubauten: Im Westlichen Ringgebiet entsteht zum Beispiel eine Grundschule, und die Helene-Engelbrecht-Schule (Berufsbildende Schule) bekommt im Süden der Stadt ein neues Gebäude. Neue Kitas werden auch gebaut, und viele Schulen erhalten Erweiterungsbauten, um zum Beispiel den Ganztagsbetrieb zu ermöglichen.

Ein Vorhaben mit gewaltiger Dimension ist die „Bahnstadt“: Hinter dem Hauptbahnhof soll ein neues Quartier mit einem Mix aus Wohnen, Gewerbe, Kultur und anderen Angeboten entstehen. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem der Hauptgüterbahnhof, der teilweise stillgelegte Rangierbahnhof und das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk.

Im Oktober hatte die Stadt zu einer Erkundungstour eingeladen. Etliche Bürger haben dabei ihre Ideen zur Entwicklung der Bahnstadt eingebracht – von der autofreien Zone über Hochhäuser bis hin zu Künstlerateliers und einer Schwebebahn. In den nächsten Monaten soll nun ein Rahmenplan entstehen, der die Perspektiven für die künftige Nutzung in groben Zügen darstellt.

Von ganz anderer Art ist der Neubau der Brücke am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd: Vor Kurzem hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dort angegangen, eine Behelfsbrücke zu bauen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 2024 dauern.

Ein Tipp: Wer sich all die vielen Großprojekte ansehen will, kann sich auf einen der neuen E-Scooter schwingen. Seit Juli stehen (und liegen) einige hundert in der Stadt herum – zum Ärger mancher Anwohner, und zur Freude all derer, die damit flott durch die Stadt kurven.

