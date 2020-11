17 Corona-Fälle in Braunschweiger Altenheim

Die Auswertung der Testungen im Alten- und Pflegeheim Am Lehmanger sind abgeschlossen, wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat. Dort waren vier Fälle von Covid-19 aufgetreten. Daraufhin wurde am Donnerstag in der Einrichtung getestet. Bei den PCR-Testungen von Stadt und Hilfsorganisationen wurden zwölf Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet, außerdem fünf Betreuerinnen und Betreuer. Darin seien die vier von vergangener Woche enthalten, insofern seien die Information vom Freitag nicht korrekt, so die Stadt. Testungen gab es darüber hinaus im Alten- und Pflegeheim „Alt-Lehndorf“, weil eine infizierte Betreuerin aus dem Haus am Lehmanger auch dort tätig sei. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Einen Fall einer Covid-19-Infektion gab es zudem in einem Alten- und Pflegeheim in der Nordstadt. Daraufhin sind dort Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Betreuerinnen und Betreuer getestet worden, weitere Infektionen wurden nicht festgestellt.

Vier weitere Schulen, die bisher keine Fälle hatten, sind von Infektionen von Schülerinnen und Schülern betroffen: Die IGS Franzsches Feld und das Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben. Es handele sich um vereinzelte Fälle, das Gesundheitsamt nehme Kontakt mit den betroffenen Klassen und Kontaktpersonen auf. Zudem sei an den Grundschulen Rheinring und Altmühlstraße jeweils eine Lehrkraft infiziert. Auch hier werden Kontaktpersonen identifiziert, gegebenenfalls Tests und Quarantäne der betroffenen Klassen angeordnet.

In der Kita Volkskindergarten ist zudem eine Erzieherin mit dem Covid-19-Virus infiziert. Die Einrichtung ist bis 19. November geschlossen. Das Gesundheitsamt steht mit der Einrichtung sowie den Eltern in Kontakt und klärt Quarantäne- und Testnotwendigkeiten. Zudem ist in der Kita „Mein Weg“ des Paritätischen ein Kind erkrankt. Dort ist keine Schließung verfügt, es wurden Abstriche und Quarantäneanordnungen veranlasst.

Nach wie vor geschlossen ist die Kita Ilmenaustraße, voraussichtlich bis 16. November. Dort war ein Kind positiv getestet. Betroffen ist auch die Kita „Roselies“.

red