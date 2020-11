Braunschweig. Ein Oldtimer brannte am Mittwochabend in einer Garage in der Ludwigstraße. Die Feuerwehr war mit 20 Rettern im Einsatz.

Oldtimer gerät in Braunschweiger Garage in Brand

Zu einem Garagenbrand ist die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr gerufen worden. Wie sich am Einsatzort in der Ludwigstraße herausstellte, brannte in einer der Garagen eines Hinterhofes ein Polo. Der Oldtimer war, so berichtete es der Besitzer der Feuerwehr, nach einem Startversuch in Brand geraten.

Besitzer wollte das Feuer selber löschen

Zwar habe er noch versucht, das Feuer selber zu löschen, das sei ihm aber nicht gelungen. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Einsatzkräfte mussten die nebenliegenden Garagen gewaltsam öffnen um zu kontrollieren, ob es auch dort Beschädigungen gab. Das sei aber nicht der Fall gewesen. Nach einer Stunde rückte die Wehr wieder ab. Den Sachschaden beziffert die Feuerwehr mit etwa 15.000 Euro.

sf