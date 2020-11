Schilldenkmal in Braunschweig – jahrelang umstritten

„24.7.09 ‒ Sehr geehrtes Fräulein! Auf dieser Karte haben Sie eine Aufnahme der am letzten Sonntag stattgefundenen Schillfeier. Heute soll nun endlich die lange geplante Tour unternommen werden. Wetter ist zwar noch sehr wechselvoll. Vor allem, wie geht es Ihnen, lassen ja nichts mehr von sich hören.“ Wenn er so war, wie er schrieb, wundert es nicht, dass das Fräulein schwieg. Immerhin schickte er ihr ein echtes Foto von einem wichtigen Ereignis. In ihrer Zeitung durfte sie kein Foto erwarten, sie waren noch Bleiwüsten.

Vermutlich wusste die junge Dame, was die würdigen Herren mit Gehrock, Zylinder, Schlips, Spazierstock und Fahnen feierten. Ehrenjungfrauen in Weiß als Staffage gehörten dazu, wie zu sehen ist, und Träger von Pickelhauben.

Seit seiner Niederlage gegen die Armeen Napoleons 1806 war Preußen ein französischer Satellitenstaat. Gegen diese Fremdherrschaft regte sich vereinzelt Widerstand. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen unterstützte ihn nicht, denn Frankreich war zu stark.

Leutnant Ferdinand von Schill wurde 1806 im Kampf verwundet. Nach seiner Genesung überfiel er mit einigen Freiwilligen französisches Militär, was die Damen in den Berliner Salons begeisterte. Der preußische König sah sich genötigt, ihn zum Kommandeur eines Husarenregiments zu ernennen. Mit dem marschierte er 1809 ohne Befehl heimlich los und hoffte, dass sich viele Freiwillige anschlossen. Der König verurteilte die Eigenmächtigkeit Schills und nannte sein Verhalten „unglaublich“.

Schill stieß auf Desinteresse

Das Ergebnis des Zuges durch Norddeutschland war für Schill ernüchternd. Sein Aufruf zum Kampf stieß fast überall auf Desinteresse. Die verlustreichen Gefechte bei Dodendorf (nahe Magdeburg) und Ölper zeigten ihm die Vergeblichkeit seines Aufstandes. Er versuchte, mit seiner Truppe nach England zu entkommen, wurde aber in Stralsund von französischen Hilfstruppen gestellt und im Straßenkampf erschossen: 557 Freischärler (Mannschaften und Unteroffiziere) gerieten in Gefangenschaft.

Nachkolorierter Stich (Postkarte von 1901) aus der Entstehungszeit der Gedenkstätte. Foto: Sammlung Reinhard Bein

Durch Los bestimmt, wurden vierzehn von ihnen in Braunschweig zur Abschreckung zum Tode verurteilt und bei St. Leonhard erschossen. Die anderen mussten als französische Galeerensträflinge büßen. Elf Offiziere, die bis zuletzt gekämpft hatten, erlitten in Wesel das gleiche Schicksal wie die in Braunschweig.

Ehrungen für Schill untersagte der preußische König auch noch nach dem Sieg über Napoleon 1815, denn er hasste Eigenmächtigkeit und Ungehorsam. Aber Dichter und Journalisten erhoben Schill zum Symbol ihrer Träume von Einheit und Freiheit, denn die Fürsten hatten ihr Versprechen, ein geeintes Deutschland zu schaffen, nach dem Sieg verraten.

Signal für einen Schill-Kult in den deutschen Staaten waren zwei Ereignisse 1835. Für Wesel erlaubte König Friedrich Wilhelm III. eine Erinnerungsstätte für die erschossenen Offiziere, nicht jedoch für Schill.

In Braunschweig stieß ein Fuhrmann, als er Sand aus einer Kuhle der Domäne St. Leonhard holte, auf die Knochen der 14 Toten. Der Jurist Friedrich Karl von Vechelde sammelte daraufhin Spenden in der Bevölkerung für die Errichtung eines Denkmals am historischen Ort. Die Gebeine wurden in einer steinernen, aber nach oben nur mit Erde bedeckten Gruft neben dem Denkmal beigesetzt. Am 17. März 1837 war die Weihe.

Der in französischen Diensten stehende Militärarzt Genoux in Stralsund hatte 1809 das Haupt Schills abgetrennt und in Spiritus erhalten. Professor Brugmans, Generalinspektor des Militär-Medicinaldienstes in Leiden, erhielt es als Geschenk für seine berühmte Anatomiesammlung. In seinem Testament bestimmte er aber, dass der Kopf nach seinem Tod „in deutscher Erde“ bestattet werden sollte. So geschah es 1837. Schills Kopf kam in einer Urne in die Gruft am Schilldenkmal in Braunschweig, das damit den Rang einer nationalen Gedenkstätte erhielt.

1909 war der 100. Todestag Schills und der 14 Freischärler. Am Denkmal versammelten sich patriotische Herren zur Feier. Unsere Karte zeigt sie. Pastor Bücking von St. Katharinen lobte in seiner Rede Schills Freischaren als Vorkämpfer für das 1871 geschaffene Deutsche Kaiserreich: „Sie wollten die Fesseln brechen, die der fränkische Herrscher um die deutsche Nation geschlagen, wollten nicht eher ruhen als ihr letztes Herzblut dem König und Vaterland zu opfern.“ Worte, die damals im Zeichen der „Erbfeindschaft“ mit Frankreich gern gehört wurden. Vielleicht hätten sie auch der jungen Adressatin unserer Karte gefallen.

Totenmaske von Ferdinand von Schill. Foto: Sammlung Reinhard Bein

Schill hatte auch nach 1918 Verehrer

Ergänzt wurde das Denkmal mit einem Häuschen, das Erinnerungsstücke an Schill zeigte. Ein Veteran erklärte sie Schulklassen. Schill hatte auch nach 1918 seine Verehrer, denn es galt nach der Niederlage im 1. Weltkrieg erneut, an den „Erbfeind“ zu erinnern. Die Nazis ergänzten die Schaustücke durch Exponate, die zwei ihrer lokalen „Märtyrer der Bewegung“ feierten, angeblich auch Freiheitskämpfer.

Den 2. Weltkrieg überstand die Gedenkstätte mit kleinen Beschädigungen. 1955 ließ sich die Stadt von der Bundeswehr überreden, das Denkmal für die Gedenkfeiern am Volkstrauertag „umzuwidmen“. Es gedenkt seitdem der „Söhne aller deutschen Stämme“, die „an den Fronten des Krieges 1939-1945 gekämpft haben, gefallen, vermisst sind oder aus Gefangenschaft nicht zurückkehrten.“

Es war eine undurchdachte Entscheidung, denn Freiheitskämpfer wie Schill waren diese Soldaten ja nicht gewesen. Dass bald auch die Hilfsorganisation der früheren Waffen-SS (HIAG) am Volkstrauertag einen Kranz niederlegte, wurde mit der Zeit zum Skandal. Und schließlich geriet auch der Schrecken des angrenzenden KZ-Außenlagers wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. 1996 beendete die Stadt diesen beklagten Zustand und entwickelte das Gelände zum Ort des Gedenkens an den Terror der NS-Zeit. Im Jahre 2000 eröffnete sie die Gedenkstätte KZ-Außenlager Schillstraße als Ort des Erinnerns und Lernens, betreut vom Arbeitskreis Andere Geschichte.

Der Arbeitskreis wurde 1996 von der Stadt gefragt, wo in Zukunft die zentrale Gedenkfeier am Volkstrauertag stattfinden sollte. Er schlug das 1962 von Oberbürgermeisterin Martha Fuchs eingeweihte Ehrenmal auf dem Stadtfriedhof vor, das zwischen den Gräbern der Toten des Luftangriffs vom 14./15.10.1944 steht.